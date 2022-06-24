MOKO大口仔「夏日Music Camping」 以音樂迎盛夏

Sanrio好多角色都係人見人愛，黛安收到風，大口仔（minna no tābō）喺最新公布嘅「Sanrio Character Ranking 2022」中，攞咗香港區最受歡迎角色嘅第1位！為答謝香港粉絲嘅支持，大口仔即刻帶埋女友nako-chan及弟弟maakun，去MOKO旺角新世紀廣場同大家見面，以音樂迎接開心盛夏！

公關姊妹話，商場嘅頭炮活動係「MOKO‧minna no tābō夏日Music Camping」，喺7月14日至8月20日舉行，大口仔會約埋女友及弟弟，與粉絲一齊演奏清新悅耳嘅樂章。場內仲有6大山系露營打卡裝置，例如「音樂茶座露營車」、「溫馨帳幕營火」及「BBQ野餐燒烤區」等，大家可以置身其中與心愛角色細味喫茶、燒烤之樂。

另外，同場更設有期間限定店，售賣200多款大口仔精品，包括獨家會場限定新品，如「大口仔露營野餐必備精品」等。The Point會員更可以憑積分換領大口仔限定禮品，每款都可愛又實用，粉絲記得去掃貨喇。

本文轉載自《晴報》