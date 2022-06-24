最近在一個研討會上，其中一位講者的說話很能引起我的共鳴，他說「沒有人會在乎你的品牌」，品牌的消費者或使用者，甚至是跟你共事同一個品牌的同事也不在乎，因為他們只在乎一些他們更切身的問題。

他們會在乎子女的學業、自己的事業、家人的健康，甚至是鄰居的寵物狗，這都比你的品牌重要。他們刷手機，不是為了要看你的廣告，而是不想錯過朋友或家人的信息，當然還有茶餘飯後的話題。

他們可能也會關切一些社會問題，例如房屋供應、貧富懸殊，或年輕人向上流動的機會等。他們甚至也會關心全人類社會的議題，例如環保、戰爭和公義等問題，但是他們真的不太關心你的品牌，即使你的品牌有一天消失了，他們也不太在乎，甚至不會察覺。

跟你一起共事的同事，也不會太在乎品牌有一天會消失，因為他們可以找另一份工作，也許品牌仍健在的時候，他們已經為另一個品牌服務了。

沒有人會關心你的品牌，因為大家都有自己更關切的問題。

打造品牌的時候，不是說你的品牌有多好，而是你對消費者、使用者或員工有多好，品牌令他們變得更好。

品牌要關心他們關心的事情，對社會、對世界有同樣的價值觀。當品牌更在乎他們的時候，他們才會在乎品牌。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》