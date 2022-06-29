科技券支援數碼轉型　成功助有60年歷史海鮮零售批發商提升工作效率

網上購物、遙距辦公等數碼趨勢迅速改變大眾的生活習慣，企業不進行數碼轉型，難免落後於人。傳統行業要在這個瞬息萬變的時代保持競爭優勢，就要利用數碼科技升級轉型。經營海鮮凍肉零售批發的樹記海鮮有限公司（下稱樹記海鮮）透過政府推出的科技券，將業務流程數碼化，並度身定制雲端系統，讓員工隨時隨地遙距辦公，提升工作效率。



政府一直透過科技券就科技服務和方案提供資助，讓企業提高生產力或將業務流程升級轉型。香港生產力促進局（下稱生產力局）為科技券計劃的執行機構。政府在2020年4月1日起推出了多項「科技券」的優化措施，獲批項目資助比例由三分之二提高至四分之三，每個申請者的最高資助額由累計40萬元增至60萬元，獲批項目上限亦由4個增至6個。



樹記海鮮是其中一間透過科技券改善業務流程的企業，將已使用7年的伺服器及系統更新並連接到雲端應用。樹記海鮮的會計負責人葉柱樑先生表示，除了因為主流的瀏覽器不再支援該舊系統使用的Java插件外，系統亦只能在內聯網使用，同事必須留在公司使用系統處理訂單。「我們留意到政府推出的科技券，資助金額可以幫我們在更換系統時節省部分預算，令我們更靈活運用公司資金。新添置的系統將公司內部流程，如財務、庫存、物流、採購、零售等整合並放上雲端，同事可以利用手機應用程式或網頁處理日常工作，工作地點更具彈性，不再局限在辦公室，大大提升了工作效率。」

特設簡介會 助了解申請流程



回顧申請過程，葉柱樑先生認為最大的困難是找到符合公司需求的服務供應商，他建議其他公司在進行數碼科技升級轉型時，要清楚考慮系統功能、資訊保安和私隱保障，以及開支預算。「我們是零售批發商，期望新系統能兼容銷售點（POS）和企業資源規劃（ERP），初時發現供應商提供的POS和ERP整合系統大多只適合製造業，也有部分供應商需要公司授權外部機構進行數據存取，在考慮到私隱問題後，我們最終選擇了三間合適的服務供應商提供報價。」

他續指，科技券的申請流程簡單，執行機構生產力局也很熱心和及時解答申請期間遇到的問題。作為成功申請的過來人，他提醒有意申請的企業，生產力局有機會就申請書要求作出澄清或提交補充資料，企業應該盡力及準時回覆，以免影響申請進度。除此以外，有興趣申請的企業亦可參加生產力局定期舉行的免費簡介會，當中會介紹科技券詳情，包括申請資格及程序、資助範圍及評審準則，助企業了解申請流程及注意事項。

▲ 新系統將工作流程、倉存紀錄、財務、零售等多種功能整合，一站式處理業務流程。

雲端業務平台 同事倍感滿意



在提升系統的過程中，葉柱樑先生認為教導同事使用新系統也非常重要。「服務供應商會就不同功能提供培訓，我們會安排相關工作崗位的同事上課。」他指透過實際操作以及前綫同事與服務供應商的交流過程，服務供應商能更具體知道公司業務流程操作，令系統更配合公司實際使用情況。



「同事也覺得新系統令工作更方便，以往我們下班後會收到餐廳的訂貨電話，但當時很難知道倉存數量，需要即時人手記錄下來，在第二天早上回到公司才可以確定及入單，但這個過程會很忙亂。新系統方便了同事，即使不在公司收到訂單，也可以隨時利用手機或電腦處理，倉存系統也可以即時查閱及更新。」葉柱樑先生續指，在公司的角度，由於將新系統存放在雲端，不再需要在公司自行架設伺服器，也為公司節省高達六位數字的開支和維護伺服器的所需人手，能夠將資源更有效運用在其他方面，如運輸車隊上。

▲ 新系統設有手機應用程式（圖左）和網頁（圖右），即使同事不在辦公室，也可以收到系統通知，能迅速處理訂單。

樹記海鮮自1958年於中環中央街市創立，至今已經營逾60多年，雖然是中小企，但依然積極進行數碼轉型，努力適應時代變遷，業務亦不斷發展。葉柱樑先生直言：「數碼化對公司的業務有更大幫助。在科技券資助下建立的新系統，令工作程序更便利。我們下一步計劃再次申請科技券，改善網站和手機應用程式的訂單系統，方便客戶自行訂購產品，希望能提升客流量。」歷史悠久不意味着跟不上科技的步伐，逾60年歷史的樹記海鮮成功升級數碼化，其他中小企也可以利用科技券，通過數碼轉型，提升企業的生產力及競爭力。

▲ 樹記海鮮經營逾60多年，仍積極進行數碼轉型，提升工作效率和改善流程。

如有任何查詢，請聯絡科技券計劃執行機構生產力局：

電話：（852）2789 7000

電郵：tvp-enquiry@hkpc.org



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（特約）