加息周期聚焦兩大投資策略　浮息收益助駕馭利率風險

美聯儲今年內３度加息，最近一次0.75厘加幅，更是28年以來最大，加上通脹高企不下、地緣政局仍然緊張，令投資市場表現持續受壓，投資者要有心理準備面臨更多波動。對於尋求收益的投資者來說，現階段應如何調整策略，提升防守性及抵禦利率波動？



美聯儲加大加息力度 存續期駕馭利率風險



是次的加息幅度顯示美聯儲開始採取強力的抗通脹政策，聯邦基金利率有機會在2023年升至近３厘的偏緊區間。鑑於市場波幅可能繼續加劇，投資者宜轉移目光至可有效應對加息環境的資產類別，以分散投資組合風險，並賺取相對穩定的收益。



傳統上，債券價格跟利率呈相反走向，但並不代表所有債券均受影響，其中投資者必須先了解「存續期」（Duration）這項關鍵因素。存續期以「年」作為單位，主要用作反映債券價格對利率變動的敏感度。簡單來說，某隻債券的存續期愈長，其債券價格對利率變動就愈敏感，即利率風險愈高，因此具短存續期特點的債券類資產，是應對現今市況的理想選擇。



證券化信貸浮息特性 收益率隨利率上升



具短存續期特性，且可受惠於利率上升的資產類別，「證券化信貸」（Securitised Credit）是其中之一。證券化信貸包括資產抵押證券（ABS）、商業按揭抵押擔保證券（CMBS）、貸款抵押證券（CLO）和住宅按揭抵押證券（RMBS）等一般投資者較難接觸到的資產，雖然同樣屬於債券類別，但與傳統債券有不少分別（見下圖）。



證券化信貸與傳統債券的分別

很多證券化信貸屬於浮息債券，票息為在短期市場利率之上再加上若干溢價，其收益率往往跟聯邦基金利率走勢同步，在急速的加息周期下，可望提高票息的潛在回報。而相比信貸評級相若的企業債券，證券化信貸通常可提供較高的收益率。

▲ 證券化信貸收益率往往跟隨聯邦基金利率變動。

另外，部分證券化信貸的存續期相對較短。以滙豐的環球投資級證券化信用債券策略為例，其修正存續期低於半年，有助減少利率變動產生的價格波動。另外，在金融危機後，歐美很多監管措施都增強了對證券化信貸投資者的保障，例如要求發行商同時持有所發行的證券化信貸，以及更高水平的超額抵押等，加上證券化信貸與傳統固定收益資產的相關性偏低，有助在加息環境下分散投資風險。

▲ 證券化信貸的票息多數浮動，存續期亦較短，故利率風險相對較低。

短期債券存續期短 收益率升至吸引水平



另一種在加息環境下，能夠發揮作用的債券類別，是短期債券。短債顧名思義存續期相對地短，因此能有效抵禦利率風險。以滙豐的環球短期債券策略為例，主要投資年期6個月至３年的短期債券，現時有效存續期為低於2年，亦較長債更能抵禦利率波動。



除了短存續期外，短債與證券化信貸的另一共通點，是近期收益率同樣隨利率回升至自疫情以來從未出現過的吸引水平，加上環球多元優質資產特性，有助提升防守力，在現時不明朗的經濟環境下，適合作為防守型部署對抗市場動盪。

▲ 短債現時收益率相當吸引，有機會提供潛在收益。

總括而言，證券化信貸策略具備浮息特性，而短期債券策略則存續期短，兩者均較少受利率波動影響，在加息環境下可提供獨特的投資價值。然而，證券化信貸及短期債券的挑選，均十分依賴對基本因素和信貸狀況的認識，管理存續期亦需要豐富經驗，故借助具備豐富經驗的研究團隊，透過主動管理和深入分析，較能挑選出最具潛力的資產，建立兼顧潛在回報與風險管理的投資組合。

如欲了解更多有關應對通脹及加息環境的債券投資策略，可瀏覽滙豐投資管理網站。



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（特約）