新盤搶客 二市業主即擴大議幅

【同區二手】凱柏峰I以低市價出擊，隨即引起市場注意，由於首批單位採建築期付款後，約85%的單位折實價低於$1,000萬，屬「茂波Plan」的借貸範圍，料吸上車客注意，而隨着日出康城配套日漸成熟，包括已

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