首批85%低於$1,000萬 可承造九成按揭

【價單解碼】凱柏峰I於周三（22日）公布首張價單，共涉128伙，是次發展商提供3種付款辦法，使用180天付款辦法，連同優惠最高折扣達樓價16%，而建築期付款最高折扣為11.5%，至於首批單位中，以建築

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