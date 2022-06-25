屋則多元化 1、2房劃一開放式廚房設計 置業家居 2022/06/25 分享： 分享： 【戶型分布】日出康城第11期凱柏峰I於周一（20日）突擊上載樓書，項目設有1座住宅，可細分為1A及1B座，提供592伙，間隔介乎1至3房，實用面積則由291至995平方呎，而標準單位的面積則由329平 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 凱柏峰I首推128伙 低市價搶攻 1房折實$619.5萬起 今日 凱柏峰I首推128伙 低市價搶攻 1房折實$619.5萬起 新盤搶客 二市業主即擴大議幅 今日 新盤搶客 二市業主即擴大議幅 首批85%低於$1,000萬 可承造九成按揭 今日 首批85%低於$1,000萬 可承造九成按揭 凱柏峰I 1A座28F室459平方呎2房 今日 凱柏峰I 1A座28F室459平方呎2房 凱柏峰I全面睇 今日 凱柏峰I全面睇 你可能感興趣 凱柏峰I首推128伙 低市價搶攻 1房折實$619.5萬起 今日 01:00 凱柏峰I首推128伙 低市價搶攻 1房折實$619.5萬起 新盤搶客 二市業主即擴大議幅 今日 01:00 新盤搶客 二市業主即擴大議幅 首批85%低於$1,000萬 可承造九成按揭 今日 01:00 首批85%低於$1,000萬 可承造九成按揭 最新專欄文章 更多 凱柏峰I首推128伙 低市價搶攻 1房折實$619.5萬起 今日 凱柏峰I首推128伙 低市價搶攻 1房折實$619.5萬起 凱柏峰I全面睇 今日 凱柏峰I全面睇 凱柏峰I 1A座28F室459平方呎2房 今日 凱柏峰I 1A座28F室459平方呎2房 首批85%低於$1,000萬 可承造九成按揭 今日 首批85%低於$1,000萬 可承造九成按揭 新盤搶客 二市業主即擴大議幅 今日 新盤搶客 二市業主即擴大議幅 一手市場 凱柏峰I