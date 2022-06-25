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屋則多元化 1、2房劃一開放式廚房設計

置業家居 2022/06/25

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【戶型分布】日出康城第11期凱柏峰I於周一（20日）突擊上載樓書，項目設有1座住宅，可細分為1A及1B座，提供592伙，間隔介乎1至3房，實用面積則由291至995平方呎，而標準單位的面積則由329平

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