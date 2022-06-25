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凱柏峰I首推128伙 低市價搶攻 1房折實$619.5萬起

置業家居 2022/06/25

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雖然近日疫情反彈，再加上美國加息後，本港拆息持續上揚，但未有阻礙發展商推盤步伐，其中屬「票房保證」的將軍澳日出康城，其最新1期凱柏峰I於本周初批出售樓紙後，並火速開價，首批涉128伙，折實價$

...

欄名 : 封面故事

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