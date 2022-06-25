凱柏峰I首推128伙 低市價搶攻 1房折實$619.5萬起 置業家居 2022/06/25 分享： 分享： 雖然近日疫情反彈，再加上美國加息後，本港拆息持續上揚，但未有阻礙發展商推盤步伐，其中屬「票房保證」的將軍澳日出康城，其最新1期凱柏峰I於本周初批出售樓紙後，並火速開價，首批涉128伙，折實價$ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤搶客 二市業主即擴大議幅 今日 新盤搶客 二市業主即擴大議幅 首批85%低於$1,000萬 可承造九成按揭 今日 首批85%低於$1,000萬 可承造九成按揭 凱柏峰I 1A座28F室459平方呎2房 今日 凱柏峰I 1A座28F室459平方呎2房 屋則多元化 1、2房劃一開放式廚房設計 今日 屋則多元化 1、2房劃一開放式廚房設計 凱柏峰I全面睇 今日 凱柏峰I全面睇 你可能感興趣 新盤搶客 二市業主即擴大議幅 今日 01:00 新盤搶客 二市業主即擴大議幅 首批85%低於$1,000萬 可承造九成按揭 今日 01:00 首批85%低於$1,000萬 可承造九成按揭 凱柏峰I 1A座28F室459平方呎2房 今日 01:00 凱柏峰I 1A座28F室459平方呎2房 最新專欄文章 更多 凱柏峰I全面睇 今日 凱柏峰I全面睇 屋則多元化 1、2房劃一開放式廚房設計 今日 屋則多元化 1、2房劃一開放式廚房設計 凱柏峰I 1A座28F室459平方呎2房 今日 凱柏峰I 1A座28F室459平方呎2房 首批85%低於$1,000萬 可承造九成按揭 今日 首批85%低於$1,000萬 可承造九成按揭 新盤搶客 二市業主即擴大議幅 今日 新盤搶客 二市業主即擴大議幅 銀行 一手市場 凱柏峰I