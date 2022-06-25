屯門NOVO LAND第1A期主打中小型戶 短期內出擊

由新地發展的屯門大型住宅項目NOVO LAND第1A期，準備在短期內出擊。新地副董事總經理雷霆表示，NOVO LAND第1A期共涉824伙，將在兩周內獲批預售樓花同意書，並隨即發售。此外，由項目自駕至

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