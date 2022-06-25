長沙灣佳悅提供115伙迷你戶 主攻上車客 置業家居 2022/06/25 分享： 分享： 由佳寧娜及宏達投資合作發展的長沙灣海壇街225號住宅項目，正式命名為「THE VIM佳悅」。發展商指出，項目最快可於下周上載樓書、開放示範單位及開價。 佳寧娜集團主席馬介欽表示，佳悅為集團首個住宅項目， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 屯門NOVO LAND第1A期主打中小型戶 短期內出擊 今日 屯門NOVO LAND第1A期主打中小型戶 短期內出擊 日出康城凱柏峰I 2房佔六成 擬本月內推出 2022/06/11 日出康城凱柏峰I 2房佔六成 擬本月內推出 屯門飛揚第1期 主打1房 3.15米特高樓底 2022/06/11 屯門飛揚第1期 主打1房 3.15米特高樓底 長沙灣喜‧揚 已上載樓書 面積最細183呎 2022/06/04 長沙灣喜‧揚 已上載樓書 面積最細183呎 啟德MONACO MARINE 首推低座56伙 折實價$842萬起 2022/06/04 啟德MONACO MARINE 首推低座56伙 折實價$842萬起 一手市場 中原地產