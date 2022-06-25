長沙灣佳悅提供115伙迷你戶 主攻上車客

由佳寧娜及宏達投資合作發展的長沙灣海壇街225號住宅項目，正式命名為「THE VIM佳悅」。發展商指出，項目最快可於下周上載樓書、開放示範單位及開價。

佳寧娜集團主席馬介欽表示，佳悅為集團首個住宅項目，

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