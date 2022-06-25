  • 29°C
香港時間 : 2022625日 (六) 01:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

睿峰實用長廳

置業家居 2022/06/25

分享：

分享：

單位：西翼高層G室

實用面積：431平方呎

間隔：2房

叫租：$23,500（呎租：$54.5）

單位提供：中原（60222178）

作者：李偉航

責任編輯：郭慧敏

...

欄名 : 樓市熱話

相關文章

長沙灣睿峰入伙初期租盤有價講 開放式$1.28萬起
今日
長沙灣睿峰入伙初期租盤有價講 開放式$1.28萬起
整體質素理想 惟玻璃窗多崩花待改善【獲88分】
今日
整體質素理想 惟玻璃窗多崩花待改善【獲88分】

你可能感興趣

長沙灣睿峰入伙初期租盤有價講 開放式$1.28萬起
今日 01:00
長沙灣睿峰入伙初期租盤有價講 開放式$1.28萬起
整體質素理想 惟玻璃窗多崩花待改善【獲88分】
今日 01:00
整體質素理想 惟玻璃窗多崩花待改善【獲88分】

最新專欄文章 更多

長沙灣睿峰入伙初期租盤有價講 開放式$1.28萬起
今日
長沙灣睿峰入伙初期租盤有價講 開放式$1.28萬起
整體質素理想 惟玻璃窗多崩花待改善【獲88分】
今日
整體質素理想 惟玻璃窗多崩花待改善【獲88分】
美國加息0.75厘 料下半年有加息壓力
2022/06/18
美國加息0.75厘 料下半年有加息壓力
各界點睇？
2022/06/18
各界點睇？
麗港城2房 叫價$675萬【銀主盤放盤推介】
2022/06/11
麗港城2房 叫價$675萬【銀主盤放盤推介】
驗樓

上一篇文章

長沙灣睿峰入伙初期租盤有價講 開放式$1.28萬起

下一篇文章

整體質素理想 惟玻璃窗多崩花待改善【獲88分】
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？