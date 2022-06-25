整體質素理想 惟玻璃窗多崩花待改善【獲88分】 置業家居 2022/06/25 分享： 分享： 本刊記者早前與工程監督師陳智康（康Sir）一同驗收睿峰一個高層單位，實用面積431平方呎，屬2房間隔，單位交樓質素不俗，並沒有出現太大問題，窗戶沒有漏風的情況，全屋來去水也沒有漏水，但室內不少玻璃窗均 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市熱話 相關文章 長沙灣睿峰入伙初期租盤有價講 開放式$1.28萬起 今日 長沙灣睿峰入伙初期租盤有價講 開放式$1.28萬起 睿峰實用長廳 今日 睿峰實用長廳 你可能感興趣 長沙灣睿峰入伙初期租盤有價講 開放式$1.28萬起 今日 01:00 長沙灣睿峰入伙初期租盤有價講 開放式$1.28萬起 睿峰實用長廳 今日 01:00 睿峰實用長廳 最新專欄文章 更多 長沙灣睿峰入伙初期租盤有價講 開放式$1.28萬起 今日 長沙灣睿峰入伙初期租盤有價講 開放式$1.28萬起 睿峰實用長廳 今日 睿峰實用長廳 美國加息0.75厘 料下半年有加息壓力 2022/06/18 美國加息0.75厘 料下半年有加息壓力 各界點睇？ 2022/06/18 各界點睇？ 麗港城2房 叫價$675萬【銀主盤放盤推介】 2022/06/11 麗港城2房 叫價$675萬【銀主盤放盤推介】 驗樓