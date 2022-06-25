整體質素理想 惟玻璃窗多崩花待改善【獲88分】

本刊記者早前與工程監督師陳智康（康Sir）一同驗收睿峰一個高層單位，實用面積431平方呎，屬2房間隔，單位交樓質素不俗，並沒有出現太大問題，窗戶沒有漏風的情況，全屋來去水也沒有漏水，但室內不少玻璃窗均

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