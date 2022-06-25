長沙灣睿峰入伙初期租盤有價講 開放式$1.28萬起

長沙灣睿峰於本月初入伙，截至本月21日，屋苑暫錄6宗租務成交個案，同時亦有約40個放租盤，每呎平均叫租約$51，當中開放式戶叫租價由$1.28萬起。

近年長沙灣區接連有新盤入伙，最新則為睿峰，中原分行經

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