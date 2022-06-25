長沙灣睿峰入伙初期租盤有價講 開放式$1.28萬起 置業家居 2022/06/25 分享： 分享： 長沙灣睿峰於本月初入伙，截至本月21日，屋苑暫錄6宗租務成交個案，同時亦有約40個放租盤，每呎平均叫租約$51，當中開放式戶叫租價由$1.28萬起。 近年長沙灣區接連有新盤入伙，最新則為睿峰，中原分行經 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市熱話 相關文章 睿峰實用長廳 今日 睿峰實用長廳 整體質素理想 惟玻璃窗多崩花待改善【獲88分】 今日 整體質素理想 惟玻璃窗多崩花待改善【獲88分】 你可能感興趣 睿峰實用長廳 今日 01:00 睿峰實用長廳 整體質素理想 惟玻璃窗多崩花待改善【獲88分】 今日 01:00 整體質素理想 惟玻璃窗多崩花待改善【獲88分】 最新專欄文章 更多 整體質素理想 惟玻璃窗多崩花待改善【獲88分】 今日 整體質素理想 惟玻璃窗多崩花待改善【獲88分】 睿峰實用長廳 今日 睿峰實用長廳 美國加息0.75厘 料下半年有加息壓力 2022/06/18 美國加息0.75厘 料下半年有加息壓力 各界點睇？ 2022/06/18 各界點睇？ 麗港城2房 叫價$675萬【銀主盤放盤推介】 2022/06/11 麗港城2房 叫價$675萬【銀主盤放盤推介】 長沙灣 睿峰