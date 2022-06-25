美國加息衝擊 CCL跌至近12周低位

中原城市領先指數（CCL）最新報179.32點（根據6月13日至6月19日簽訂的正式買賣合約，5月30日至6月5日簽訂的臨時買賣合約計算），按周跌0.81%，跌至近12周低位。

四區樓價同樣全綫下跌，當

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