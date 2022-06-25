美國加息衝擊 CCL跌至近12周低位 置業家居 2022/06/25 分享： 分享： 中原城市領先指數（CCL）最新報179.32點（根據6月13日至6月19日簽訂的正式買賣合約，5月30日至6月5日簽訂的臨時買賣合約計算），按周跌0.81%，跌至近12周低位。 四區樓價同樣全綫下跌，當 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 5分鐘速讀 最新專欄文章 更多 CCL按周跌0.95% 跌幅近3個月最大 2022/06/18 CCL按周跌0.95% 跌幅近3個月最大 CCL最新報182.52點 新界西樓價勁漲2.66% 2022/06/11 CCL最新報182.52點 新界西樓價勁漲2.66% 美國加息半厘 CCL按周微跌0.1% 2022/06/04 美國加息半厘 CCL按周微跌0.1% 按周微跌0.38% CCL最新報181.15點 2022/05/28 按周微跌0.38% CCL最新報181.15點 CCL按周升0.32% 展望繼續窄幅遞升 2022/05/21 CCL按周升0.32% 展望繼續窄幅遞升 中原地產