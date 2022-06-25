2大加息應對方案剖析

拆息隨美息上升，市場也預期最優惠利率或在年內上升。為應對加息，市場上提出多種方案；究竟它們是否實用？在多大程度上有用呢？

Mortgage Link需要足夠閒資

應對加息，坊間有幾個常見的建議，其一為「善用存款掛鈎按揭戶（Mortgage Link）」；所謂存款掛鈎按揭戶口，指的是銀行為按揭客戶提供存款利率等同按息的存款戶口，客戶可獲取（相對於一般活期存款）較高的存款利息。此類戶口可獲高息存款的額度，一般為未償還按揭餘額的一半。例如尚欠銀行$400萬樓按，借款人又有閒資$300萬，都存入戶口的話，當中$200萬的存款利率等同於按揭利率。

理論上，如果借款人有足夠的閒置資金，放入此類存款戶口的確可以抵銷部分加息影響；相對於把資金用於提早還款，好處是仍可隨時挪用資金，保持理財彈性。但此方案最現實的問題正是：借款人是否有足夠的閒置資金。尤其對初次置業人士來說，耗費多年儲蓄首期、再支付印花稅、各項置業雜費後，手頭未必有足夠資金再存入戶口。

加息期轉按或面對較差條款

另一個常見的建議是「轉按」；即在原有罰息期後，透過轉按賺取回贈，以抵銷按息支出。其概念是：現時轉按一般可獲新銀行提供回贈，額度可達借款額1.5%；如果每當舊按罰息期完結時轉按，扣除數千元律師費，借款人仍可獲可觀回贈，可抵銷部分按息支出。

此舉原則上可行，而且不論是加息減息，借款人定期轉按，獲得的回贈都可有效抵銷利息支出。但要留意兩點：首先，轉按是否可順利進行，視乎諸多因素，包括物業估價、借款人信貸紀錄等。在利率上升時，即使借款人以較保守的「原額、不拉長年期」方式申請轉按，也需要有更高的收入以通過壓測。其次，市場利率上升，代表銀行的利息成本增加，銀行有可能會調整新批按揭的條件；例如減少回贈、上調新批按揭利率、又或上調H按的鎖息上限等。此類情況過去也曾發生，例如數年前新批按揭的回贈較現時為高、H按的鎖息較現時為低；未來市場利率如持續上升，可能促使銀行收緊按揭優惠。是否值得以較差的條件換來回贈，值得借款人考慮。

說到底，市場利率上升無可避免帶來大範圍的影響，各種應對方案，有如夏天的「消暑小秘訣」，不會完全無用，但難以扭轉大氣候的變化。

▲ 面對加息，部分借款人會將閒置資金存放在Mortgage Link戶口，獲取較高的存款利息，以抵銷部分加息影響。