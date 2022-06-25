倫敦Springfield Place生活配套完善 洋房連車位$764.7萬起 置業家居 2022/06/25 分享： 分享： 英國倫敦Zone 3配套完善，且備有名校網，吸引不少年輕人及實力家庭進駐。本周末正有坐落該區的住宅項目Springfield Place在港展銷，該項目設203伙分層戶及49間排屋別墅，另設152個車 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 英國肯特郡 X1 Chatham Waters 可連約購入 即買即收租 2022/06/18 英國肯特郡 X1 Chatham Waters 可連約購入 即買即收租 倫敦New Market Place, East Ham享高度綠化生活 1房售價$320.5萬起 2022/06/11 倫敦New Market Place, East Ham享高度綠化生活 1房售價$320.5萬起 倫敦N8, Thames City 坐落泰晤士河畔 近地鐵站配套完善 2022/06/04 倫敦N8, Thames City 坐落泰晤士河畔 近地鐵站配套完善 曼徹斯特Uptown享河景近商業區 1房售價$229.5萬起 2022/05/28 曼徹斯特Uptown享河景近商業區 1房售價$229.5萬起 英國伯明翰The Wharf Buildings, Glasswater Locks 市中心河畔住宅 提供1房至2房 入場費$264萬起 2022/05/21 英國伯明翰The Wharf Buildings, Glasswater Locks 市中心河畔住宅 提供1房至2房 入場費$264萬起 英國 倫敦 海外物業 英鎊