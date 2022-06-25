Samsung全新Lifestyle TV生活系列 注入NFT藝術元素

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置業家居 2022/06/25

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Samsung順應元宇宙熱潮，首次與NFT交易平台Nifty Gateway合作，將NFT整合平台加入智能電視中。升級版The Frame內置NiftyGateway NFT平台，集結來自不同綫上市場

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欄名 : 影音家電

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