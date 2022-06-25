ViewSonic 4K HDR超短焦智慧雷射電視 投影100吋大畫面

品牌推出最新雷射電視，採用4K UHD解析度，以及支援HDR或HLG，並呈現劇院級色彩，配合支援Dolby或DTS杜比數位環繞音效的Harman Kardon喇叭，在家輕鬆打造沉浸式家庭劇院。

放於客廳

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