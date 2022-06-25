西貢隱世小島黃茅洲 超清玻璃海浮潛賞魚群 副刊版 2022/06/25 分享： 分享： 連日放晴，終於感受到炎夏的到來，難得好天氣，當然要去玩水消暑一番。淺水灣、石澳大清等沙灘了無新意，不如乘船出海去尋找世外桃源，西貢的黃茅洲就是一個好選擇，更可體驗像泰國跳島的旅遊感。 疫情下人人插翼難飛 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 lululemon 香港「Be You Be Well」活動 於M+舉行身心放鬆體驗 2022/06/18 lululemon 香港「Be You Be Well」活動 於M+舉行身心放鬆體驗 大澳文物酒店客房換新裝 員工細訴10年難忘事 2022/06/18 大澳文物酒店客房換新裝 員工細訴10年難忘事 南豐紗廠可樂樽展覽 退役汽水盤打卡位 必搶限量紀念品 2022/06/15 南豐紗廠可樂樽展覽 退役汽水盤打卡位 必搶限量紀念品 東涌全新園林度假Resort 極罕豪華私人泳池房 2022/06/11 東涌全新園林度假Resort 極罕豪華私人泳池房 PMQ山林祭周末市集 雲集本地戶外品牌及特色工作坊 2022/06/04 PMQ山林祭周末市集 雲集本地戶外品牌及特色工作坊 西貢 魚 海灘 Local Tour 旅遊資訊 天氣