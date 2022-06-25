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西貢隱世小島黃茅洲 超清玻璃海浮潛賞魚群

副刊版 2022/06/25

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連日放晴，終於感受到炎夏的到來，難得好天氣，當然要去玩水消暑一番。淺水灣、石澳大清等沙灘了無新意，不如乘船出海去尋找世外桃源，西貢的黃茅洲就是一個好選擇，更可體驗像泰國跳島的旅遊感。

疫情下人人插翼難飛

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欄名 : 本地遊

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