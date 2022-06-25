city'super韓國美食節 嘗米芝蓮推介餐廳 醬油蟹料理

city'super各分店及網上商店由即日至7月13日舉辦「饗食．韓珍味」韓國美食節，帶來一系列韓國直送頂級新鮮食材及精選佳釀。特別推介米芝蓮指南的推薦餐廳-Gebang Sikdang的韓國急凍海鮮

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