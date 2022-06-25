city'super韓國美食節 嘗米芝蓮推介餐廳 醬油蟹料理 副刊版 2022/06/25 分享： 分享： city'super各分店及網上商店由即日至7月13日舉辦「饗食．韓珍味」韓國美食節，帶來一系列韓國直送頂級新鮮食材及精選佳釀。特別推介米芝蓮指南的推薦餐廳-Gebang Sikdang的韓國急凍海鮮 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 全球首間MOLESKINE期間限定店 個人化設計筆記簿封面 今日 全球首間MOLESKINE期間限定店 個人化設計筆記簿封面 全新寵物友善Cafe推介 由西環食到將澳軍澳 2022/06/23 全新寵物友善Cafe推介 由西環食到將澳軍澳 Vivienne Westwood Cafe全新夏日套餐 大學生可享優惠 2022/06/22 Vivienne Westwood Cafe全新夏日套餐 大學生可享優惠 中環日本丼飯專門店新登場 親民價嘗Omakase魚生丼 2022/06/20 中環日本丼飯專門店新登場 親民價嘗Omakase魚生丼 西九文化區7月音樂精選 逢周六晚推多場免費騷 2022/06/16 西九文化區7月音樂精選 逢周六晚推多場免費騷 品牌 餐廳 美食 南韓 魚 海鮮 蝦 牛肉 米芝蓮 麵包