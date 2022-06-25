部署防疫第三道防綫 改善全民健康

自第5波疫情緩和、本港經濟活動逐步重啟以來，疫情出現了意料中的輕微反彈，近日連續多天確診人數過千宗，亦出現若干源頭不明個案；與此同時，曾成功「清零」、並比香港早開始重啟步伐的澳門，近日亦出現染疫人數上升。

特首林鄭月娥早前呼籲市民避免宴會，並以身作則取消餞別宴會；中大呼吸系統科講座教授許樹昌則認為，若疫情反彈是以輕症為主，相信問題不大，經濟亦可復甦。現在社會各界的基本共識，就是要在重啟經濟的同時，確保疫情受控。

港久守必失 抗疫疲勞爆第5波

回顧過去兩年多的疫情，其實本港抗疫工作與國際相比十分優秀，在第5波疫情爆發之前，「第一道防綫」即關口檢疫、全民戴口罩、快速找出和截斷傳染鏈的防禦，更是在全球各主要經濟體中維持時間最長，惟外國疾控水平一直未能與香港看齊，導致開關無望，在抗疫上有付出無回報以致士氣低落，市民出現抗疫疲勞，所以才出現今年初第5波疫情的大爆發。

正如港大微生物學系講座教授袁國勇所言「久守必失」，在第5波疫情下，本港「第一道防綫」失守，抗疫工作進入「第二道防綫」，即病毒於社區內已廣泛傳播，防疫工作重點由關口重兵抵擋，轉移至社區內「巷戰」，資源優先調往處理危急重症。這可說是香港疫下最痛苦的時刻，醫療系統一度瀕臨崩潰邊緣，大部分死亡個案也是在這段時間發生。

根據截至昨日的累計數據，香港自疫情爆發至今錄得9,398宗死亡個案，當中絕大部分是第5波疫情下出現。雖然整體控疫表現比大部分西方國家要好，但死亡數字相對於人口比例，與新加坡（累計1,408宗死亡個案）相比較差，與發展程度和人口相若的國家如瑞士和以色列（分別累計13,979宗和10,911宗死亡個案）相比，則略為較好。

傳播力較高但重症比例較低的Omicron變種病毒，在香港殺傷力特別強，可能與普遍港人居住環境不理想、家居隔離條件較差有關。

無論如何，趁現時疫情基本受控，當局應設法改善港人的健康水平，以及部署接下來「戰疫」第三階段、「第三道防綫」，即由全民被動消極防禦、等待醫護人員拯救，轉為改善全民健康，大眾主動擊退病毒的「人民戰爭」，以免第5波疫情的悲劇重演。

「人民戰爭」 減醫療系統負擔

「第二度防綫」和「第三道防綫」雖然都是基於病毒已在社區內廣泛傳播的情況制定，但不同之處在於「第二度防綫」仍然依賴專業醫護人員和技術官僚抗擊疫情，普羅大眾的角色只是盡量避免感染，角色較為被動；「第三道防綫」則是將抗疫的主要角色轉移到大眾身上，讓人民「武裝」起來，以強壯健康的身體協助擊退病毒，而不再是被動地以「封城」等手段逃避病毒、等待救援。

「人民戰爭」做法比西方「與病毒共存」優勝的地方，在於後者其實是一種消極、放棄治療的態度，是基於西方國家政府因不同原因無法實行強勢管治，迫於無奈才採取「無為而治」的被動做法；抗疫「人民戰爭」卻是化被動為主動，當上述的第一道和第二道防綫失守時，還有「人民」的第三道防綫，在個人和社區層面，以健康人體的抵抗力擊退病毒、減少重症及死亡個案，減低醫療系統崩潰的機會。

在具體政策制定上，當局其實可參考衞生署多年前的「日日運動半個鐘」倡議。其實香港衞生部門的健康教育工作，向來在發達經濟體中，當局一早意識到市民個體健康是抵擋疾病的最有效方法，且化為政策推動；但當年的倡議停留在公關推廣層次，並沒有與勞工處協定工時等政策配合，以確保全港打工仔每日能有半小時做運動強身健體，也沒有與康文署由「供應側」協調體育設施的供應，確保有足夠體育場地以供使用。

將於下月正式上任的新一屆政府，若要準備好「第三道防綫」，不妨考慮由上而下地下行政命令，想辦法令港人多做運動，增強抵抗力，為第三道防綫的「人民戰爭」作好準備。

落實推廣運動 做兩手準備

當然，做運動只是其一，增強抵抗力還要有均衡飲食和充足睡眠，而且要確保有方法促使所有市民在身體情況和工作環境許可下，將之落實執行，這方面或可參考推行食肆顧客正確使用「安心出行」程式的經驗。

回顧今年「第一度防綫」失守的混亂，整體而言我們要面對現實，要為疫情發展作好最壞打算、萬全準備。雖然面對如新冠肺炎等前所未見的疾病時，用「人民戰爭」抵擋未知風險的做法不理想，但趁現時有喘息空間，當局應做兩手準備，確保一旦「第二道防綫」失守，「第三道防綫」已準備穩妥。

所謂「養兵千日，用在一時」，就算未必用得上「第三道防綫」，難得今日有疫情這個契機推動全民健康改革，長遠而言也能改善就業人口質素、改善生產力，亦能為政府減低未來人口老化下的醫療負擔，一石三鳥，何樂而不為。

▲ 趁現時疫情基本受控，當局應設法改善港人的健康水平，減少疫情下重症及死亡個案，減低醫療系統崩潰的機會。（資料圖片）