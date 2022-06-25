老年人口趨增 須關注孤獨老人

筆者前文談及身邊長輩黃老太的生活態度，今日續談她耄耋之年的所見所聞。

公園的角落，總會發現有些形單隻影的老人，悄然坐在長椅上，茫然望着身旁的植物，蒼涼落寞。黃老太與兒子在公園走着，說着這些街坊的境況：這位老伯有4個兒子、十數個孫兒，全都已經移民，在外國落地生根，兒孫們為老伯安裝了網上通話設備，但他不太懂得操作，只好每天呆呆地等待來電；那位婆婆3個兒子婚後全都搬走了，女兒雖然同住，但每天工作早出晚歸，母女每天見面不超過30分鐘，說話也不出3句；坐在旁邊的另一位老婆婆，與兒子鬧翻了，十數年也沒有聯絡，自從老伴過世後，便剩下她一個人了。

聽着聽着，黃老太的兒子也不禁歎息，原來本港孤獨老人的問題很普遍。

為社會帶來隱憂 個人焦慮抑鬱

隨着老年人口增長，孤獨老人的問題日漸明顯，無論是香港，或是鄰近的台灣和日本，孤獨老人已經是一個廣泛的老人議題，為社會帶來隱憂。孤獨是一種感覺，孤獨的人主觀地覺得，自己與他人之間存在着隔離及疏遠的感覺，可以令個人出現焦慮和抑鬱等心理健康問題，我們必須正視。

不要以為孤獨老人必定是單身的，他們也可以有兒女，甚至是與家人同住，但內心卻感到孤獨。既然他們有兒有女，為甚麼仍然感到孤獨呢？

香港一般居住單位面積小，不容易容納兩代家庭一起生活，結婚以及與父母分開居住，已經是兩件需要同一時間考慮的事；再者，有不少年輕人也希望擁有自己的生活空間，選擇另覓單位搬出。即使兒女與父母同住，但工作和生活的壓力，往往令他們難有時間與父母好好相處，這些種種都令很多老人無奈地過着孤獨的生活。

而且，不少老人也會面對一些生活狀況，例如退休後與工作夥伴失去聯繫、長期照顧體弱家人難以維持自己的社交生活、體能下降或身體殘障而減少外出活動、喪親後與至親永別、因經濟窮困或行動不便等問題而感到被排擠，甚或因自專心過強而拒絕接受外來的支援。如此的生活狀況，進一步疏遠這些老人與其他人的距離，加強他們的孤獨感覺。

多一點相聚 重於形式表達

一般老人都希望兒女成群、兒孫滿堂，他們在年壯時為兒女辛勞忙碌，年老後卻過着孤獨的生活，看見這情境，也難免有點淒清的感覺。作為兒女的，當自己在外打拼的同時，也別忘記父母在家中一直在等着自己，不要吝嗇與他們相聚的一點時間；當我們興奮地在社交平台與朋友分享近況時，也可以多撥一個電話，把值得自己興奮的事情告訴父母；當我們為自己編排多姿多彩活動時，也可以騰空一點時間與父母見面，甚至安排短途旅程跟父母同行。

大多數年紀老邁的父母，都渴望與兒女一起生活，多於得到他們的金錢和形式表達；他們希望經常與兒女見面談話，多於每月收到他們的自動轉帳家用；相比起每年一次在高級餐廳享用父親節或母親節套餐，他們更希望經常與兒女在家吃家常便飯。沒有人希望身處的地方變成孤獨城市，亦沒有人希望自己年老後變成孤獨老人，為了社會、為了父母、也為了將來的自己，我們為人兒女的，大概也應該做點甚麼了。

▲ 不少老人也會面對一些生活狀況，例如退休後與工作夥伴失去聯繫、體能下降或身體殘障而減少外出活動等，加強他們的孤獨感覺。（資料圖片）