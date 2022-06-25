陳祖恒接替林宣武 掌生產力局 政治版 2022/06/25 分享： 分享： 政府即將換屆，特首林鄭月娥昨委任多項公職，其中立法會紡織及製衣界議員陳祖恒於8月6日起接替林宣武，出任生產力促進局主席，任期兩年；至於科技園公司董事局主席查毅超，亦獲續任兩年。 陳祖恒發表聲明，承諾會帶 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 賀一誠否認「躺平」 指鄰埠是「樣辦」 2022/06/24 賀一誠否認「躺平」 指鄰埠是「樣辦」 七一慶典嘉賓 收「加辣版」防疫指引 2022/06/23 七一慶典嘉賓 收「加辣版」防疫指引 親友初確 陳國基丘應樺提前隔離 2022/06/22 親友初確 陳國基丘應樺提前隔離 林鄭卸任後生活 夫婦「各自精采」 2022/06/21 林鄭卸任後生活 夫婦「各自精采」 重過普通人生活 林鄭：沒甚麼要準備 2022/06/20 重過普通人生活 林鄭：沒甚麼要準備 陳祖恒 薛永恒 任命 李家超 立法會 大灣區 財政司