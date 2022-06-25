陳祖恒接替林宣武 掌生產力局

政府即將換屆，特首林鄭月娥昨委任多項公職，其中立法會紡織及製衣界議員陳祖恒於8月6日起接替林宣武，出任生產力促進局主席，任期兩年；至於科技園公司董事局主席查毅超，亦獲續任兩年。

陳祖恒發表聲明，承諾會帶

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