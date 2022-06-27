中國福建艦下水 加快與美平起平坐

近日講起電影，Top Gun肯定是個焦點，而就算電影情節與真實軍事相距甚遠（有了F-35炸伊朗還要用非隱形的F-18裝帥？），有一點都不可否認：航空母艦是美國軍力一大公認象徵。

破美長期專利 從量變到質變

航空母艦雖然不少國家都有，但噸位達高五位數以至六位數、載機達高雙位數的超級航母，長期以來都是美國專利，更可謂是美國稱霸全球「實力地位」的基礎。

只是中國人不吃美國居高臨下這一套，現在開始要「平視世界」，與美國平起平坐，航母發展這方面也自然少不得。003型福建號航母縱與美軍仍有距離，但中國航母追平美軍步伐正在加快，目標重塑亞太政治軍事話語格局，讓太平洋不再是「美國湖」，毋須再受美國頤指氣使。

福建艦6月中下水，是為中國第三艘航母，官方公布滿載排水量8萬餘噸，並證實採用電磁彈射起飛系統，受海內外熱議。電磁彈射之所以「巴閉」，皆因美軍也才是剛開始在福特級航母學習使用。若中國001型航母遼寧艦到002型山東艦是量變，山東艦到福建艦就是質變。

遼寧艦是購自烏克蘭前蘇聯空殼、中國自行舾裝的航母，解決了有無航母的問題。山東艦是基於遼寧艦的首艘全國產航母，讓中國學會造航母的全盤技術，並較遼寧艦有一些優化，包括縮小了艦島（可減少受攻擊機會和騰出更多甲板空間）、調整了雷達陣列方向、增加了艦載機數量等等。

萬事起頭難，有了未必一定就好用，福建艦則是着眼解決是否好用的問題。福建艦除了噸位更大、艦島更小，最明顯分別就是甲板從頭到尾都是平的，艦首不再因為需助飛機滑躍起飛而翹起，改為配置彈射器，彌補了前兩型航母一大不足。

電磁彈射系統 高效靈活節能

彈射起飛能間接大增艦載機戰鬥力。有別陸上機場跑道長數公里，航母跑道大約只有100米，艦載機如全靠自身動力滑躍起飛，須盡可能減輕重量，不能載滿油或掛滿彈，航程和火力都打上折扣。有了彈射器，飛機起飛則有來自艦上的額外動力，再無燃油彈藥的顧慮。

電磁彈射更比傳統蒸氣彈射高效、靈活得多。不少人聽見「電磁彈射」，想當然以為它比蒸氣彈射消耗更多能量，並認為需有核動力才合適，配中國常規動力航母並不妥當，其實不然。

首先需澄清的是，核動力比常規動力的主要優勢，是續航力而非功率。常規動力要經常加油，核動力加一次燃料就能用數十年，但這與有多大力並無必然關係。法國戴高樂號航母雖是「輕量級」4.2萬噸加上核動力，但航速僅27節，不及6萬噸級遼寧艦、山東艦的超過30節；美國早期超級航母，8萬噸小鷹級也只是常規動力，照樣能跑30節以上。

電磁彈射毋須核動力才撑得起，甚至可比蒸氣彈射節省能源。福特級以前的美軍航母甲板經常看似煙霧彌漫，因為蒸氣彈射每次都會流失一些蒸氣，故每次都會白白浪費一些能量；系統亦需要海水化淡設備和大量管道支援，意味要再消耗更多能源，並佔據更多艦上寶貴空間。

電磁彈射系統較為小巧之餘，還可按實際需要設定輸出能量，效能更高。這一點亦使得電磁彈射能減少耗損飛機結構，同時可協助更多種類飛機起飛，例如較輕盈的無人機，用蒸氣彈射就恐怕會因力度過大而彈毀。

如今福建艦跳過蒸氣彈射，直接採用電磁彈射，反映中國建造首艘航母至今十餘年，已趕過發達國整體上百年歷程，直逼美軍現役最尖端水平。

中國艦載固定翼預警機空警-600已試飛兩年，加上基於FC-31的隱身中型艦載戰鬥機料也將快推出，並與彈射版殲-15重型機形成高低搭配，中國航母主要硬件已趨向完善，下一步相信就是發展核動力，完全追平甚至局部超越美國搭載F-35的10萬噸級核動力超級航母。

航母作為大國力量投射，能夠在遠離本土之處持續部署威懾實力的象徵，可說是美國維持世界一哥地位的基石。

美實戰經驗多 華須虛心學習

美國戰後長時間獨掌超級航母、神盾艦、核潛艇的打擊群組合，擁有把拳頭直逼別人鼻尖，依然不用擔心遭到攻擊，我打到你，你卻打不到我的「屈機」特殊技能，使其國際影響力無可比擬。超級航母撑起了美軍，更撑起了用美軍挺美元、挺美元發美債、發美債養美軍這個霸權循環。

中國不求稱霸，但求免受美國霸權壓迫，把美軍趕得愈遠愈好，同樣有需要發展超級航母。解放軍經過多年苦練，已鑽研出反艦彈道導彈絕技，讓美軍航母終於有所敬畏，但要徹底破解島鏈圍堵，教會美國直正平等相待，還須具備在美軍最得意之處--海洋--與其平分秋色的能力。

福建艦正使中國快步邁向這個目標，不過我們還須清醒認識到，中美航母仍有相當距離，這不只是核動力、噸位和數量的問題。航母打擊群是個龐大而複雜體系，除了涉及航母本身與艦載機的配合，航母與打擊群內其他艦艇亦需合作無間，方能充分發揮戰鬥力，美軍正正擁有無數實戰經驗，值得中國虛心學習。

快穩並重強軍 新科技需磨合

美國超級航母之路已走70年，也是個持續學習的過程。從1950年代福萊斯特級，60年代小鷹級和首次採用核動力的企業級，到70年代尼米茲級才正式成熟，而福特級2017年入役至今，電磁彈射系統尚有很多操作問題未完全解決。

強軍從來都是萬里長征，中國裝備發展一貫「小步快走」，講求快、穩並重。福建艦突破比以往更大，磨合期亦很可能比前兩型航母更長，海試時和入役後需不懈找出問題，總結經驗，探索戰法，並用於提升下一代004型航母。

▲ 福建艦6月中下水，是為中國第三艘航母，官方公布滿載排水量8萬餘噸，並證實採用電磁彈射起飛系統，受海內外熱議。（新華社資料圖片）