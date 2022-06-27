富豪香港酒店龍蝦海鮮自助餐 每天首20位網上訂座可享75折 副刊版 2022/06/27 分享： 分享： 富豪香港酒店御花園咖啡室推出全新「龍蝦．海鮮尚宴」自助晚餐，自助晚餐以12款海鮮為主題，還主打「海鮮自由選」餐飲體驗，組合變化多達200種以上。12款主打海鮮包括龍蝦、麵包蟹、鱈場蟹腳、藍青口、元貝及 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 city'super韓國美食節 嘗米芝蓮推介餐廳 醬油蟹料理 2022/06/25 city'super韓國美食節 嘗米芝蓮推介餐廳 醬油蟹料理 全球首間MOLESKINE期間限定店 個人化設計筆記簿封面 2022/06/25 全球首間MOLESKINE期間限定店 個人化設計筆記簿封面 全新寵物友善Cafe推介 由西環食到將澳軍澳 2022/06/23 全新寵物友善Cafe推介 由西環食到將澳軍澳 Vivienne Westwood Cafe全新夏日套餐 大學生可享優惠 2022/06/22 Vivienne Westwood Cafe全新夏日套餐 大學生可享優惠 中環日本丼飯專門店新登場 親民價嘗Omakase魚生丼 2022/06/20 中環日本丼飯專門店新登場 親民價嘗Omakase魚生丼