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上海餐飲災難

副刊版 2022/06/27

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上海在六月初照公告是逐步解封回復正常生活，但現實是怎樣？

在國際企業上班的朋友，很多還是厲行隔天上班，避免全人中招被封。上班一族當前遇到最大的問題，除了基本的隔天要做核酸檢查外，就是上班時間內，可能三餐不繼。為甚麼？因為在很大面積上，整個上海還是禁絕堂食。當所有上班一族都要依賴外賣時，整個工作及生活習慣都大受衝擊。沒有跟客戶lunch meeting、沒有dating，生活作息全變樣。

其中一張最受廣傳的圖片，是在一個類似關上門的餐館內，有多人在進食，但是從磨砂玻璃窗外看到有警察來查察的身影，令正在違規堂食的人驚恐萬分。

開咖啡館的朋友也報告了他的見聞，因為不准堂坐，咖啡消費者只能在門外聚集買外賣，但是因為管控嚴厲，顧客被告知他們連在店外空間飲咖啡也不能，所以出現的情況是，他們要拿着外賣杯在店的周圍不斷流動。

餐飲業的友人說，從三月中開始至今全無堂食生意。當局一方面宣傳要盡快回復常態，另一方面卻不容許堂食，聽到不少熟悉的小店都關門了。

不少在上海居住的朋友，最近都忍耐不住了，紛紛走到周邊例如杭州等地，哪怕需要七天的隔離。

危機中餐飲業的訴求現在很清晰，除了希望盡快起碼可局部堂食之餘（這個其實可以參考香港的經驗，在指定時間之內可供堂食，然後才因應情況逐步解除），另外就是政府應該有某程度上的扶持，以致商戶租金的分期或短期豁免。否則，照業者所言，上海來得不易的蓬勃餐飲業，甚麼米其林（港譯「米芝蓮」）高級餐廳集中地，全中國內地最精緻的美食文化等，都會毁於一旦。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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