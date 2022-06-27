長期缺乏運動是多種疾病的主要原因，包括心臟病、腦血管病、糖尿病、高血壓，部分癌症及肥胖。現時很多人都意識到運動和健康的重要，身邊不少中年朋友都開始把運動變成每周甚至每日的常規，這是給自己最好的禮物，但若運動不得其法，可能事倍功半，甚至傷身。

最普遍的運動迷思是：起身不吃早餐空腹做劇烈運動。

起床後做點不太虛耗性運動，如拉筋、散步，問題不大，但坊間流行一種說法，空腹做運動能快速減肥，那大概源自二○一九年發表於《The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism》（臨床內分泌與代謝期刊）的研究報告。幾位學者發現「早上空腹運動組」的研究對象，比「先吃早餐再運動組」能燃燒多兩倍的脂肪。但要留意：一、他們只研究了十二位過重癡肥男士，樣本太少和太特殊，未有代表性和普遍性（能否應用在女性和健康正常人士身上仍待考究）；二、即使方法針對減肥有效，但並未必對身體有益。

事實上，空腹做大量虛耗性運動，會令腎上腺分泌一種賀爾蒙去分解肌肉作燃料。那不是最冤枉的辛勞嗎？當我們以為餓住個肚、搏老命去鍛練肌肉時，原來身體同時在分解肌肉，一長一消，白流大汗，浪費運動，搵自己笨。況且空腹再去做虛耗性運動，易令血糖水平低，加重暈眩和乏力感。

我從來堅持一定要吃早餐，進食後一個小時才做虛耗性運動。我的原則是：肥要減，但不能傷身。我的早餐是三餐中最豐富的，且必在早上七時至九時（辰時）進行，因那時胃經最活躍，是最易消化之時。接着到巳時（九時至十一時）是脾經當令，乃將所吸收之營養運化全身的時間。當人體每日胃脾最旺盛、最ready時，卻長期沒有東西交給它們去做消化運化的工作，久而久之，膽汁積聚，易生膽石。

早上經常空腹做虛耗性運動，肌肉難構建，血糖又易低，還有生膽石風險，得不償失。