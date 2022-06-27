推動青年數碼認知 7月拓新方向 行政人員版 2022/06/27 分享： 分享： 「6月飛霜，香港怪得誇張。」中電電纜橋起火燒斷，新界大西北大停電，16萬戶家庭受罪；更匪夷所思的是，有逾半世紀歷史的珍寶海鮮舫，突然被拖去海中間後「遇上風浪」，沉入近千呎海底後，又再據說未有下沉。第6 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 心死不等於放棄 為未來而戰 2022/06/24 心死不等於放棄 為未來而戰 文字作品變NFT 提升價值增互動 2022/06/20 文字作品變NFT 提升價值增互動 看齣好戲 重拾創業熱血浪漫 2022/06/17 看齣好戲 重拾創業熱血浪漫 智能裝置湧現 戒指感應身體狀況 2022/06/13 智能裝置湧現 戒指感應身體狀況 世界漸復常 「國際級Slasher」成出路 2022/06/10 世界漸復常 「國際級Slasher」成出路 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 科研 疫情 區塊鏈 元宇宙 NFT 新經濟