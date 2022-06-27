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推動青年數碼認知 7月拓新方向

行政人員版 2022/06/27

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「6月飛霜，香港怪得誇張。」中電電纜橋起火燒斷，新界大西北大停電，16萬戶家庭受罪；更匪夷所思的是，有逾半世紀歷史的珍寶海鮮舫，突然被拖去海中間後「遇上風浪」，沉入近千呎海底後，又再據說未有下沉。第6

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撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長

欄名 : 創智箴言

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