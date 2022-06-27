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招聘公司倡兩方面 激發老員工熱情

行政人員版 2022/06/27

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【本報訊】Hatarakanai ojisan（不工作的大叔）近年成為日本職場熱話，而早前有日本網上學習App開發公司對此進行調查，結果發現有49.2%的受訪者認為，公司聘用許多不事生產的老員工。

網上

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欄名 : Good Job Insight

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