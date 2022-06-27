招聘公司倡兩方面 激發老員工熱情 行政人員版 2022/06/27 分享： 分享： 【本報訊】Hatarakanai ojisan（不工作的大叔）近年成為日本職場熱話，而早前有日本網上學習App開發公司對此進行調查，結果發現有49.2%的受訪者認為，公司聘用許多不事生產的老員工。 網上 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 工作場所養動物培養員工同理心 2022/06/24 工作場所養動物培養員工同理心 長期WFH易倦怠 「敏捷式管理」紓困 2022/06/23 長期WFH易倦怠 「敏捷式管理」紓困 研究倡僱主4招 改善員工精神健康 2022/06/22 研究倡僱主4招 改善員工精神健康 藉能力傾向測試 安排員工適合崗位 2022/06/21 藉能力傾向測試 安排員工適合崗位 人力機構倡4大思維 助企業解IT人才荒 2022/06/20 人力機構倡4大思維 助企業解IT人才荒 職業生涯 職場文化 職場技能 日本