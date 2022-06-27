亞馬遜Alexa研新功能 合成用戶已故親友聲音 行政人員版 2022/06/27 分享： 分享： 亞馬遜（Amazon）早前表示，正為語音助理Alexa研發複製人聲的功能，未來Alexa可以應用家要求改變預設的機器人聲，換成用戶已故親友聲音來提供服務；惟服務未有推出時間。 Engadget報道，在日 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 SoftBank夥美初創 冀日本2025推自動駕駛 今日 SoftBank夥美初創 冀日本2025推自動駕駛 下載WatchTube App Apple Watch可睇YouTube 2022/06/24 下載WatchTube App Apple Watch可睇YouTube 3D打印火箭Terran 1 最快下月首次軌道發射 2022/06/24 3D打印火箭Terran 1 最快下月首次軌道發射 微軟Azure Face 撤情感識別存取權 2022/06/23 微軟Azure Face 撤情感識別存取權 創量子網研究中心 亞馬遜拓全球網絡 2022/06/23 創量子網研究中心 亞馬遜拓全球網絡 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 Amazon 語音助理 IT技術