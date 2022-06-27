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亞馬遜Alexa研新功能 合成用戶已故親友聲音

行政人員版 2022/06/27

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亞馬遜（Amazon）早前表示，正為語音助理Alexa研發複製人聲的功能，未來Alexa可以應用家要求改變預設的機器人聲，換成用戶已故親友聲音來提供服務；惟服務未有推出時間。

Engadget報道，在日

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欄名 : 科技新知

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