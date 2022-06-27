SoftBank夥美初創 冀日本2025推自動駕駛 行政人員版 2022/06/27 分享： 分享： SoftBank（軟銀）宣布與總部位於密歇根州的自動駕駛初創May Mobility合作，目標是利用日本SoftBank的5G網絡，實現自動駕駛服務。 據SoftBank公布指出，日本自動駕駛有望成為新 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 亞馬遜Alexa研新功能 合成用戶已故親友聲音 今日 亞馬遜Alexa研新功能 合成用戶已故親友聲音 下載WatchTube App Apple Watch可睇YouTube 2022/06/24 下載WatchTube App Apple Watch可睇YouTube 3D打印火箭Terran 1 最快下月首次軌道發射 2022/06/24 3D打印火箭Terran 1 最快下月首次軌道發射 微軟Azure Face 撤情感識別存取權 2022/06/23 微軟Azure Face 撤情感識別存取權 創量子網研究中心 亞馬遜拓全球網絡 2022/06/23 創量子網研究中心 亞馬遜拓全球網絡 科技行業 科技軟件 科技硬件 科研 商業 交通 社會民生 服務 日本 自動駕駛