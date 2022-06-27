兩大型規劃項目 發揮「零碳城市」作用 地產版 2022/06/27 分享： 分享： 港府定下2050年前實現碳中和的目標，兩項大型規劃，包括：明日大嶼及北部都會區，發展將配合綠色建築，並透過政府以積極的保育政策着手，能發揮更大作用。 環保綠化是大勢所趨，港府亦定下2050年前，實現碳中 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 報道系列 : 回歸25周年專題 相關文章 北都明日大嶼去馬 迎來4大機遇 今日 北都明日大嶼去馬 迎來4大機遇 置業「既苦又甜」 趁北都概念天水圍上車 今日 置業「既苦又甜」 趁北都概念天水圍上車 家人資助 看好基建首置日出康城 今日 家人資助 看好基建首置日出康城 你可能感興趣 北都明日大嶼去馬 迎來4大機遇 今日 01:00 北都明日大嶼去馬 迎來4大機遇 置業「既苦又甜」 趁北都概念天水圍上車 今日 01:00 置業「既苦又甜」 趁北都概念天水圍上車 家人資助 看好基建首置日出康城 今日 01:00 家人資助 看好基建首置日出康城 經濟 發展商 北部都會區 明日大嶼 梁志堅