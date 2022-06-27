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兩大型規劃項目 發揮「零碳城市」作用

地產版 2022/06/27

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港府定下2050年前實現碳中和的目標，兩項大型規劃，包括：明日大嶼及北部都會區，發展將配合綠色建築，並透過政府以積極的保育政策着手，能發揮更大作用。

環保綠化是大勢所趨，港府亦定下2050年前，實現碳中

...

報道系列 : 回歸25周年專題

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