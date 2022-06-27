置業「既苦又甜」 趁北都概念天水圍上車

香港樓價高企是不爭的事實，令初到「社會大學」報到的年輕人難以一圓「上車夢」。為了實現「上車」的心願，及與家人擁有一個更理想的安樂窩，20多歲的Lea於約2020年6月，與家人合資入市一個天水圍新盤單位

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