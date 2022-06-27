置業「既苦又甜」 趁北都概念天水圍上車 地產版 2022/06/27 分享： 分享： 香港樓價高企是不爭的事實，令初到「社會大學」報到的年輕人難以一圓「上車夢」。為了實現「上車」的心願，及與家人擁有一個更理想的安樂窩，20多歲的Lea於約2020年6月，與家人合資入市一個天水圍新盤單位 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 報道系列 : 回歸25周年專題 相關文章 北都明日大嶼去馬 迎來4大機遇 今日 北都明日大嶼去馬 迎來4大機遇 兩大型規劃項目 發揮「零碳城市」作用 今日 兩大型規劃項目 發揮「零碳城市」作用 家人資助 看好基建首置日出康城 今日 家人資助 看好基建首置日出康城 你可能感興趣 北都明日大嶼去馬 迎來4大機遇 今日 01:00 北都明日大嶼去馬 迎來4大機遇 兩大型規劃項目 發揮「零碳城市」作用 今日 01:00 兩大型規劃項目 發揮「零碳城市」作用 家人資助 看好基建首置日出康城 今日 01:00 家人資助 看好基建首置日出康城 樓價 天水圍 北部都會區 首次置業