家人資助 看好基建首置日出康城

25歲的Nicole於去年斥資約1,300萬元，買入將軍澳日出康城一個約800平方呎的3房戶，方便日後居於內地的家人閒時在港居住。

樓價疫下穩 增年輕人負擔

這次亦是Nicole首次置業，但她直言，若是次

...