家人資助 看好基建首置日出康城 地產版 2022/06/27 分享： 分享： 25歲的Nicole於去年斥資約1,300萬元，買入將軍澳日出康城一個約800平方呎的3房戶，方便日後居於內地的家人閒時在港居住。 樓價疫下穩 增年輕人負擔 這次亦是Nicole首次置業，但她直言，若是次 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 報道系列 : 回歸25周年專題 相關文章 北都明日大嶼去馬 迎來4大機遇 今日 北都明日大嶼去馬 迎來4大機遇 兩大型規劃項目 發揮「零碳城市」作用 今日 兩大型規劃項目 發揮「零碳城市」作用 置業「既苦又甜」 趁北都概念天水圍上車 今日 置業「既苦又甜」 趁北都概念天水圍上車 你可能感興趣 北都明日大嶼去馬 迎來4大機遇 今日 01:00 北都明日大嶼去馬 迎來4大機遇 兩大型規劃項目 發揮「零碳城市」作用 今日 01:00 兩大型規劃項目 發揮「零碳城市」作用 置業「既苦又甜」 趁北都概念天水圍上車 今日 01:00 置業「既苦又甜」 趁北都概念天水圍上車 首次置業 疫情 樓價 買入 日出康城