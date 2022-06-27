北都明日大嶼去馬 迎來4大機遇 凌嘉勤：供應足解高樓價 梁志堅：20年毋須憂地 地產版 2022/06/27 分享： 分享： 回歸25年來，居住問題一直困擾本港各階層；面對未來25年，要達至「安居樂業」，須持續造地，隨着本港兩項大型規劃推進，包括：北部都會區及明日大嶼願景，有望帶來解決房屋問題、促進經濟轉型、與大灣區融合，以 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 報道系列 : 回歸25周年專題 相關文章 兩大型規劃項目 發揮「零碳城市」作用 今日 兩大型規劃項目 發揮「零碳城市」作用 置業「既苦又甜」 趁北都概念天水圍上車 今日 置業「既苦又甜」 趁北都概念天水圍上車 家人資助 看好基建首置日出康城 今日 家人資助 看好基建首置日出康城 你可能感興趣 兩大型規劃項目 發揮「零碳城市」作用 今日 01:00 兩大型規劃項目 發揮「零碳城市」作用 置業「既苦又甜」 趁北都概念天水圍上車 今日 01:00 置業「既苦又甜」 趁北都概念天水圍上車 家人資助 看好基建首置日出康城 今日 01:00 家人資助 看好基建首置日出康城 經濟 香港 金融 樓價 大灣區 北部都會區 明日大嶼 梁志堅 土地供應