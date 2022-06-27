回歸25年來，居住問題一直困擾本港各階層；面對未來25年，要達至「安居樂業」，須持續造地，隨着本港兩項大型規劃推進，包括：北部都會區及明日大嶼願景，有望帶來解決房屋問題、促進經濟轉型、與大灣區融合，以

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