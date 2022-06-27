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大家樂人情味廣告 與港人同渡逾半世紀

行政人員版 04:00 2022/06/27

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唔經唔覺，大家樂喺香港已經有逾半世紀，黛安早幾日睇電視，就見到大家樂最新「有大家，就有大家樂」嘅廣告。聽公關姐妹講，一連三輯小品記錄了時代變遷，但唯一不變係「大家」喺大家樂留下嘅回憶，非常有意思。

姐妹話，3個小品帶出3個社會課題-「錯過」、「距離」、「離別」。上星期五（24日）首輯《我的善忘爺爺》，就以認知障礙症患者做主題，講述小女孩小時候被爺爺帶去大家樂食焗豬扒飯，長大後卻因爺爺患上認知障礙症而差點「錯過」對方，有點悵然但溫馨。

姐妹預告，第二輯講情人為咗小事冷戰，距離愈來愈遠，卻喺大家樂用一餐飯時間和好如初；最後一輯係幾個好兄弟以前成日打波後到大家樂食下午茶，卻因有人移民而面臨離別。

食招牌焗豬 捐助認知障礙協會

大家樂集團行政總裁（香港）梁可婷話，最珍貴回憶往往由人情味濃嘅生活小事中拼湊，感激有大家陪伴大家樂不斷成長和進步，希望繼續做香港人嘅大食堂。

姐妹仲透露，今個星期五（7月1日）至8月31日會發起「關注認知障礙症患者」捐款，每賣出1個「招牌焗豬扒飯」，就向香港認知障礙症協會捐$1，以支持照顧認知障礙症患者日間中心嘅營運開支。

本文轉載自《晴報

《我的善忘爺爺》於上周五率先登場

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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