林子峰沽商場大賺 物色工業項目入市 地產版 2022/06/28 分享： 分享： 投資者林子峰剛沽出商場大賺一筆，他認為加息對投資市場有壓力，套現後留備資金，正物色工業項目。 沽大埔運頭塘商場 賺逾5億 林子峰投資向來有一手，他近日以13.6億元沽出大埔運頭塘商場予華創，持貨6年大賺逾 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 東尼 欄名 : 八通天 最新專欄文章 更多 仲量聯行上半年促成 中環多宗超甲廈租務 今日 仲量聯行上半年促成 中環多宗超甲廈租務 凱龍瑞推灣仔商廈 提升佣金促進銷情 2022/06/21 凱龍瑞推灣仔商廈 提升佣金促進銷情 「太子鄧」有馬運 愛駒勝出捧杯而回 2022/06/21 「太子鄧」有馬運 愛駒勝出捧杯而回 機構搬遷升級 甲廈租務主動力 2022/06/14 機構搬遷升級 甲廈租務主動力 鍾楚義：買樓抗通脹 加息未必衝擊樓市 2022/06/14 鍾楚義：買樓抗通脹 加息未必衝擊樓市 美國 物業 商場 工廈 黃竹坑 大埔 新蒲崗 旺角