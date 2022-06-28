林子峰沽商場大賺 物色工業項目入市

投資者林子峰剛沽出商場大賺一筆，他認為加息對投資市場有壓力，套現後留備資金，正物色工業項目。

沽大埔運頭塘商場 賺逾5億

林子峰投資向來有一手，他近日以13.6億元沽出大埔運頭塘商場予華創，持貨6年大賺逾

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