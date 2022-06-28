仲量聯行上半年促成 中環多宗超甲廈租務

上半年中環甲廈租務略增，而一向擅於甲廈租務的仲量聯行亦把握機會。據了解，該行上半年先後促成中環多宗超甲廈包括The Henderson、國金2期租務成交，而上半年最大手為，中信銀行租太古坊二座13萬呎

...