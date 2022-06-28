仲量聯行上半年促成 中環多宗超甲廈租務 地產版 2022/06/28 分享： 分享： 上半年中環甲廈租務略增，而一向擅於甲廈租務的仲量聯行亦把握機會。據了解，該行上半年先後促成中環多宗超甲廈包括The Henderson、國金2期租務成交，而上半年最大手為，中信銀行租太古坊二座13萬呎 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 東尼 欄名 : 八通天 最新專欄文章 更多 林子峰沽商場大賺 物色工業項目入市 今日 林子峰沽商場大賺 物色工業項目入市 凱龍瑞推灣仔商廈 提升佣金促進銷情 2022/06/21 凱龍瑞推灣仔商廈 提升佣金促進銷情 「太子鄧」有馬運 愛駒勝出捧杯而回 2022/06/21 「太子鄧」有馬運 愛駒勝出捧杯而回 機構搬遷升級 甲廈租務主動力 2022/06/14 機構搬遷升級 甲廈租務主動力 鍾楚義：買樓抗通脹 加息未必衝擊樓市 2022/06/14 鍾楚義：買樓抗通脹 加息未必衝擊樓市 成交 中環 仲量聯行 The Henderson 物業出租 商廈 銀行 太古