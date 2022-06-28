抗疫5轉變 鞏固港外循環功能

候任特首李家超和候任醫務衞生局局長盧寵茂均表示，已在積極研究縮減酒店檢疫期至5天或更短，並思考包括家居隔離和要求入境人士以「點對點」方式出行等措施，務求上任後能夠盡早公布。

事實上，隨着愈來愈多國家放寬入境要求及社交距離限制，相對來說便與內地的防疫措施之差距變得愈來愈大--於是香港作為大灣區以至全國「外循環」角色之壓力，亦自然愈來愈高。

不過，放寬本港防疫限制的最大難題，是如何同時能夠說服內地各市與特區配合通關。眾所周知，若因為與香港對接而引入新冠確診個案，然後守不住「動態清零」之要求的話，負責官員有機會烏紗不保，所以內地專家和有關當局的態度，自是極為謹慎。

如何解困？概念上，假如採取「全國一盤棋」這個角度，則香港、深圳、上海可以說是示範了3種不同抗疫模式，將會得出甚麼樣的結果：香港決定「零封城」、深圳實施「零封城」、而上海推行「半封城」--就結果而言，香港經歷陣痛一個月後趨穩定，深圳成為快速清零之範例，至於上海的調整期則較長，也就是較難拿捏何謂「半封」，故其他地方後來即使提出「半封城」，實際操作方面仍較為傾向深圳那種快打模式。

固然，香港之所以在劇烈陣痛後，疫情至今仍尚算穩定，主要原因在於即使確診個案破千，但重症和死亡數字卻沒有急升，也就是公營醫療系統仍然應付得到；可是由於內地醫療體制和承受能力與香港大不相同，所以在「人命至上」的主導思想下，抗疫措施實在難以向香港靠攏。

港深澳策略聯防 內外互通

比較務實的一盤棋，反而是以［香港＋（深圳×澳門）］這條方程式作策略性聯防：即一方面逐步解開香港的防疫限制，以重啟外循環的經濟活動，另一方面則是透過彈性配合深圳與澳門的防疫要求，冀能盡量做到最大程度的內外互通。

要達到以上目標，香港社會各界當主動合作，也就是不能只靠特區政府完成以下5項相關工作：

第一，不以「泛政治化」的角度分析內外接軌--部分所謂「深藍」言論，時常強調香港作為特區，與內地通關乃是「先決」之道，然後方能探討與外國接駁。這類說法既忽略了香港的防疫制度可作多層次對接，並不需要以「一刀切」方式規限如何接駁國內與境外（如通關的「熔斷機制」能因應對方的防疫水平作調整），也忘記了正正因為香港是個特區，因此較其他省市有更大責任，盡力發揮其外循環功能，以貢獻國家。換言之，只要同時聚焦公共衞生和經濟效益，該可避免把通關的討論變得過度政治化。

第二，以重症和死亡數字衡量本港疫情狀況--Omicron變種傳播力強，因此除了控制確診個案數目，另一主要目標是減少重症和死亡，箇中關鍵在於總人口完成接種3劑疫苗的比率；至於客觀現實，則是即使確診個案上升過千，但公營醫院仍然運作暢順。既如是，政府和輿論應考慮轉變現時主要以「每日新確診個案數目」來描述疫情趨勢之解說模式。

應聚焦重症死亡出院數字

翻查衞生防護中心每日發布的《2019冠狀病毒病的最新情況》文件，內有過去24小時新增陽性檢測的本地感染及輸入個案數目、自第5波疫情起的個案總數、最近7天的每天平均報告陽性個案數目，以及個案的年齡和性別分布等資料，但重症及死亡數字則未有並排列出，而要另外從醫管局的新聞稿中才可找到。

從議題設定的角度，政府應該參考一年前大力宣傳「疫苗接種總人數」的做法，聚焦於重症／死亡／出院人數這3個數字，從而讓市民明白醫院的承受能力仍然充裕，毋須過度憂慮確診個案上升如同疫情失控。

加快審批檢疫酒店 防炒賣

第三，加快審批檢疫酒店速度，以備足夠房間--留意一旦特區政府縮短了入境人士的酒店檢疫期，檢疫酒店房間之需求卻反而可能較當下狀況更為緊張：因為目前在需要檢疫7天的情況下，尚且出現甚為猖獗的非法炒賣房間情況，可想而知，更短的檢疫期勢必讓房間需求於短期內出現幾何級數增長。

為避免放寬了檢疫需求，卻令更多人失望及不滿此矛盾出現，新一屆特區政府務須超前部署，甫上任便鞭策有關部門加快審批檢疫酒店的速度，並體現「以結果為目標」之精神，積極協助酒店業界解決通風系統問題，即不能只被動地指出有何問題，而是如顧問一樣盡快協助已申請的酒店符合檢疫要求。

打4針試行家居隔離 3好處

第四，接種4針者或以試點形式作家居隔離--若特區政府願意再積極一點，可考慮容許已完成接種第四針的入境者多一項選擇：在抵港後參照機組人員安排，進行短暫酒店檢疫，再加家居隔離；同時，為免令與內地通關變得更加困難，揀取這個選項者應該附有額外出境限制，例如抵港後至少14天不能再出境。

此法好處至少有三：第一是讓毋須再前往內地的旅客，得以更方便來港處理業務；第二是間接獎勵那些願意一早便接種3劑疫苗的市民（因為於去年年底接種了3針，才可在近期打第4針），能夠享有較佳的回港待遇，從而進一步鼓勵更多人接種疫苗；第三則是以小規模家居隔離作試點，藉此觀察實際操作上會對本港疫情帶來哪些影響。

第五，高調宣布抗疫策略一定會與變種鬥快--新政府上場講求建立管治威信，可是新冠病毒預料仍會變種，故上述新措施有機會在下一波變種出現後，隨即宣布暫停。要盡量減低被輿論攻擊新班子朝令夕改之風險，新任特首及相關官員有必要一再重申，抗疫的大策略一定是「與變種鬥快」，亦即按情況轉變，立即作對應部署--不求人人諒解，只求市民明白，目標是透過提升民智去成功抗疫之餘，亦同步振興經濟。

▲ 香港之所以在劇烈陣痛後，疫情至今仍尚算穩定，主要原因在於即使確診個案破千，但重症和死亡數字卻沒有急升。（資料圖片）