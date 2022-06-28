回顧與展望 香港教育下個25年

香港回歸祖國至今，已走過四分一個世紀。在過去25年，筆者一直有幸服務高教界，並於近10年擔任香港教育大學校長，以第一身經歷教育界的種種變遷。在香港特區慶祝回歸25周年之際，正好讓我們反思本港教育過去所作出的變革與發展，並展望未來，為下一個25年做好準備。

政府重視教育 投放逾千億

事實上，歷屆特區政府均重視教育發展，投放大量公共資源，並提出多項重要改革。在特區政府成立之初，基礎教育的經常開支便增加了7.6%，更訂定推動「三三四」學制改革、檢討考試制度、全面推行小學全日制等目標，亦撥款50億港元成立優質教育發展基金，以及斥資100億港元開展學校改善工程計劃。

幼兒教育方面，當局在12年免費教育的基礎上，進一步落實免費優質幼稚園教育政策，循多方面提升教育質素；期間又實施教學語言微調政策，冀培育中英兼擅的人才。

至今屆政府，當局更額外撥款50億港元作為教育經常性開支，創造常額教席，並宣布加強德育、公民和國民教育，深化《憲法》、《基本法》及國家安全教育；在改革高中通識教育科為公民與社會發展科之餘，亦大力推動創新及教育科技。

凡此種種，足證特區政府對教育的承擔與重視。事實上，與1997年相比，特區政府在教育的經常性開支已經由373億港元，大增至逾1,000億港元。如此龐大的公帑投放，必須顧及成本效益，不過教育政策涉及眾多持份者，包括校長、教師、學生、家長和教育專業團體，他們對教育政策的落實與執行，均有各自的想法和期望。過去25年香港特區政府在教育方面所取得的實際成效，筆者在此不贅。

清晰路向育才 配合國家發展

筆者反而希望討論的是，在下個25年，香港的教育應該何去何從。所謂「青年興則國家興，青年強則國家強」，無可否認，教育其中一個主要功能，是培育人才，配合社會未來發展需要。

過去25年，香港、國家以至國際形勢都出現了重大變化，回歸前香港經濟發展比較集中金融、法律和醫療專業這些傳統的精英行業，今日則較強調產業的多元，以及與國家經濟的融合；在粵港澳大灣區的形成中，香港亦承擔了國際創科中心的重要角色。國際形勢日趨複雜，香港教育更加需要訂立清晰的路向，確保培養出來的人才，能夠配合國家及社會未來的發展需要。

積極推動 建大灣區人才庫

今年4月，廣東省公布，2021年大灣區經濟總量約12.6萬億人民幣，較2017年增長約2.4萬億人民幣，超越南韓等經濟發達的國家；大灣區佔全國僅約0.6%面積，但創造了11%的國內生產總值（GDP）。大灣區依賴創新科技、金融管理及專業服務等作為主要的經濟引擎，對相關行業的人才需求日益增大；而大灣區人才庫的建立，由基礎教育到高等教育，香港都可以擔演更積極的角色。

香港經歷了2019年的社會動亂，及至翌年國安法的頒布，才得以由亂轉治，並邁向「由治及興」的關鍵時刻。

我們的新一代需要掌握國家發展脈搏，在建立本科專業知識之餘，亦要熟知國情和香港的定位與角色。認清國家及全球發展情勢、通曉中西文化及兩文三語、有多元創新的精神，將會是未來25年，我們的年輕人必須具備的重要條件和素質。

就此，筆者早前已建議，將內地和海外交流納入本地大學的正規課程，甚或視作畢業要求，並加強基礎教育交流合作，開放港澳教師到大灣區考取資格和任教。透過這些措施的落實，一方面有助大灣區實現國際化願景，協助國家培育通曉兩文三語、兼具愛國情懷及世界觀的下一代；另一方面，香港的青年教師亦可深入了解內地教育體系，親身體驗國家在各方面的變化與發展。

推引導性學習 從小培訓人才

此外，香港要成為國際創科中心，新一代亦要擁有數理和科學知識，具備創新精神。在高科技急速發展的大時代，STEM（Science、Technology、Engineering、Mathematics）、程式設計教育和人工智能素養愈趨重要。科技人才的培訓必須從小做起，如果可以盡早在學校的基礎課程推行引導性學習，將有助啟發學生在有關領域的好奇心和興趣。

在課程改革方面，筆者亦建議進行有系統的跨學科學習，逐步擺脫死記硬背的學習模式，培養學生的解難能力；愉快的學習體驗可成為基石，有助壯大科研人才隊伍。

一直以來，香港都是國家與世界接軌的橋樑。如何透過粵港澳大灣區的分工協作，為年輕人提供機遇，推動兩地青年合作，培育人才為國家效力，教育界責無旁貸。筆者殷切盼望，我們的年輕人能承擔社會責任，加深了解國家、香港和個人的關係，冀望下一個25年，香港能培養出符合本地及國家所需、才德兼備、擁抱創意創新文化的人才，做到「人心回歸」，與祖國並進前行。

▲ 歷屆特區政府均重視教育發展，投放大量公共資源，並提出多項重要改革。（資料圖片）