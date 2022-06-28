進入香港的隔離酒店爆滿，其中不少是想經香港再轉入內地的「歸國人」。有大市場需求，自然也產生相應騙局，甚至都有朋友中招，確實極需警惕。

實情是，夏天是海外華人回國的高峰期，有些是學生，有些是拿了外國身份的華僑。海外華人回中國有個難處，比香港人麻煩多（港人拿回鄉證便可，除非證件到期，否則毋須定期申請）。因為若已入籍他國，進中國要當外國人一樣申請中國簽證，而這個簽發，在二○二○年三月就暫停了。直到最近六月開始，海外中國領事館才陸續重啟中國簽證辦理，好像南韓、印尼等多國都接受申請。留學生有中國公民身份，當然也有合理的回國理由，於是一窩蜂回流就好大需求。

但從海外直飛內地城市的航班卻遠追不上需求，不少城市直航九月前都沒航班，有些熱門城市，如曼谷，是一個月可能得兩班飛某內地城市，且要幾萬元單程。比較一下，去香港的機票則更多更便宜，那香港自然成為當然的中轉站。

計起條數，機票省一大筆，就算加上香港七天隔離酒店也值，可進到內地，一般再十四加七，差不多都要隔離整個月，返一次國真得考慮很多。

之前澳門和內地算是通關來往不需隔離的，所以另一方案是經澳門入內地，且澳門六月入境開放為十加七，忽然也成為一個中轉選擇。但最近澳門告急，從澳門入境內地，又提升為另外加上七加七，令有計劃經澳門的旅人也大失預算。

朋友感慨，過往去澳門或到內地，都是坐言起行，拿好證件在往機場的路上訂票，或到關口現場才搞都得。現在，連去一趟澳門或深圳都要各種證明搶位，真不知甚麼世代。