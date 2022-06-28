全球經歷逾兩年的在家抗疫生涯，原來不僅令人產生肥胖和情緒問題，有學者亦證實會令我們記憶力減弱。有沒有發現這兩年好像有點比以前善忘？

以我為例，由書房行出客廳，呆站廳中央卻忘記自己為何走出來之場景，發生過不少次；眼鏡掛在頭上卻通屋搵眼鏡亦試過；說話時被打斷隨即已忘言之境，經常發生；甚至一些熟悉面孔的名字，噏到嘴唇邊卻說不出來。

原來，I am not alone！美國加州大學學習與記憶神經生物學教授Michael Yassa指出，居家抗疫生活令記憶無用武之地。哈佛醫學院教授Rudolph Tanzi也指出，疫症所帶來的生理和社會因素，正正影響着我們的記憶質素。這些學者都得出相同結論：抗疫生活（Pandemic Living）令人們缺乏人際互動、減少運動／郁動，當人們在家工作，日日如是，平日跟周末已沒太大分別，生活已沒有任何stimulation（刺激神經的事項）時，腦袋沒有特別片段或回憶可解讀或記憶，所以，記憶系統開始因疫情期間少運用而導致功能減退。

Tanzi為此而提供了六個令頭腦健康不可或缺的關鍵因素，以「SHIELD」歸納：S—Sleep（良好睡眠質素）；H—Handle Stress（適當處理壓力）；I—Interact Socially（適當社交生活）；E—Exercise（恒常運動）；L—Learn New Things（持續學習新事物）；D—Diet（良好飲食習慣）。

總括以上，一個人有生活、有社交、有活動自由，腦袋、身體和情緒才能精靈活潑健康。現在很多區域已回復正常，看見也開心，即起碼全球有很多人的腦袋已開始回復以往有刺激和有畫面的啟動，那是一個社會可以繼續進步和向前的必須條件，皆因社會有郁動，才能有向上的動量。試幻想一下，若全人類繼續唔郁，唔使坐埋一枱，腦袋已痴痴呆呆，到時點搞？