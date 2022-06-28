蘋果M2芯片進階版 外媒披露搭載產品 行政人員版 2022/06/28 分享： 分享： 蘋果（Apple）在本月初的WWDC 2022全球開發者大會上，發表新一代M2系列芯片中的入門版，當中MacBook Air與13吋MacBook Pro率先採用。彭博社早前披露，蘋果將推出M2系列的 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 三星新貼合技術 摺機面板薄邊框窄 今日 三星新貼合技術 摺機面板薄邊框窄 SoftBank夥美初創 冀日本2025推自動駕駛 2022/06/27 SoftBank夥美初創 冀日本2025推自動駕駛 亞馬遜Alexa研新功能 合成用戶已故親友聲音 2022/06/27 亞馬遜Alexa研新功能 合成用戶已故親友聲音 下載WatchTube App Apple Watch可睇YouTube 2022/06/24 下載WatchTube App Apple Watch可睇YouTube 3D打印火箭Terran 1 最快下月首次軌道發射 2022/06/24 3D打印火箭Terran 1 最快下月首次軌道發射 Apple WWDC