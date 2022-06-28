三星新貼合技術 摺機面板薄邊框窄

不少品牌陸續推出可摺疊手機，但邊框太寬一直成為手機痛點。三星（Samsung）最近成功研發出一款柔性OLED顯示屏幕的貼合方法，令可摺疊面板更薄且邊框更窄，同時能降低可摺疊OLED成本。

據韓媒《

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