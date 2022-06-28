三星新貼合技術 摺機面板薄邊框窄 行政人員版 2022/06/28 分享： 分享： 不少品牌陸續推出可摺疊手機，但邊框太寬一直成為手機痛點。三星（Samsung）最近成功研發出一款柔性OLED顯示屏幕的貼合方法，令可摺疊面板更薄且邊框更窄，同時能降低可摺疊OLED成本。 據韓媒《 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 蘋果M2芯片進階版 外媒披露搭載產品 今日 蘋果M2芯片進階版 外媒披露搭載產品 SoftBank夥美初創 冀日本2025推自動駕駛 2022/06/27 SoftBank夥美初創 冀日本2025推自動駕駛 亞馬遜Alexa研新功能 合成用戶已故親友聲音 2022/06/27 亞馬遜Alexa研新功能 合成用戶已故親友聲音 下載WatchTube App Apple Watch可睇YouTube 2022/06/24 下載WatchTube App Apple Watch可睇YouTube 3D打印火箭Terran 1 最快下月首次軌道發射 2022/06/24 3D打印火箭Terran 1 最快下月首次軌道發射 Samsung 智能手機