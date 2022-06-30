華盛全新上線港股LV1行情服務　開戶限時免費體驗

港股交易市場交易品種豐富、市場漲幅波動大，實時的行情會更有利於散戶投資者及時獲得串流報價資訊，從而把握市場走勢，進行精準的投資決策。華盛作為本港金融科技券商，利用平台技術優勢，全新上線港股LV1行情，幫助客戶及時抓住交易機會。



港股LV1行情是港交所為散戶投資者推出的即時串流報價服務。可以向用戶顯示上日收市、當日最高價及最低價，還可以顯示最佳買賣價及買賣盤數目，按盤價或者最後成交價，以及成交股數和金額，讓客戶更清晰了解行情。客戶開通華盛港股LV1行情服務後，打開個股詳情頁，即可以低成本獲取一檔的即時行情。



華盛新上線的港股LV1行情對比原來的BMP基礎行情的手動刷新，華盛LV1行情可以自動實時刷新，獲得毫秒級實時報價；其所顯示的股票數量也無限制，為客戶提供最佳一檔的盤口數據。華盛細心關注每一位客戶的實際需求，此次LV1的上綫無疑為客戶提供了多一個檔位行情報價的選擇，相比LV2行情，開通LV1行情的客戶可使用較低的門檻和較少的花費，便可享受到港交所的行情服務，滿足普通的港股交易方案。當然，如果是港股資深玩家，不滿足於LV1一檔的行情服務，仍可選擇LV2行情服務。



此次LV1上線正值華盛6週年之際，華盛通籍此機會推出LV1迎新活動，客户可以最低的門檻體驗到免費港股LV1行情，助力大家在港股市場挖掘更多財富機會。新註冊的客戶送出價值港幣58一個月免費的港股LV1行情；並為全新線上開戶的客戶提供高達港幣1200的華盛通APP交易現金券、港股買賣無限免佣，以及美股買賣180天免佣額度卡，可謂獎賞多多。



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(特約)