加息周期展開　調整強積金組合捕捉升浪

市場一直關注強積金計劃的表現，根據強積金獨立研究小組於年初發表的報告，預計2021年強積金的全年投資虧損約為42.4億港元，相當於每名強積金成員全年平均虧損約800港元。面對新冠肺炎疫情持續，加上多國逐步進入加息周期，有基金投資經理建議強積金成員應積極管理個人的強積金，並因應自身的風險承受能力，考慮預期回報更佳的環球及香港基金，捕捉經濟回暖的機遇。



突如其來的新冠肺炎疫情為全球及各行業帶來不同程度的影響，疫情持續至今已逾兩年，惟環球經濟尚未完全恢復。海通國際投資經理有限公司基金經理表示：「隨着各國對疫情的防控愈見成效，全球股票市場指數已由2020年3月的最低位錄得相當大的正回報，尤其是以美國為首的發達國家最為明顯；至於內地A股市場隨後亦有調整。強積金成員可因應相關資本市場的情況，較多投資在上述地區的強積金基金，其表現亦相對理想。」



加息調整助趁低吸納優質資產



海通國際表示：「以我們管理的『海通環球分散基金』（A類別）為例，由於基金過去兩年的資產分布主要集中在美國和日本，3年期回報較市場同類基金高近6成。」假設未來各國央行的貨幣政策未有太大轉向，預期投資在相關發達國家和地區的強積金基金，其表現仍被看高一線。



2022年，市場聚焦各國的加息步伐及其對資本市場的影響，惟海通國際強調，持續高企的通脹固然會導致各國央行考慮加息或收水，然而，當中亦反映了當地的經濟數據與就業率有所改善。這對部分行業，特別是傳統板塊來說尤為有利，海通國際預期加息未會對市場帶來太大衝擊。



海通國際認為，雖然美國通脹率於去年12月創下自1982年以來最高水平，但通脹會否持續高企仍是未知之數。雖然其認同上述因素或令全球資本市場帶來調整，然而投資經理卻樂見有關情況：「當市場出現調整，意味著我們有機會以較低的成本購入優質資產。」



基本因素良好 投資者轉投港股

過去兩年，內地A股市場的表現略遜於美國和日本，惟海通國際認為有關情況或會出現逆轉：「過去兩年，投資者大多聚焦於美國及其他發達國家的資本市場，忽略了內地市場的潛在機遇。隨着美國等地的貨幣政策可能出現轉向，加上內地的政策周期有別於其他國家，預計短期內未必會跟隨其他國家收緊其貨幣政策，而此舉對部分板塊料有一定的支持，值得投資者關注。」



香港方面，海通國際表示受疫情及政策影響，港股市場過去兩年的表現平平，而隨着美國貨幣政策預料出現轉向，或為港股帶來「撈底」良機：「近期我們看到相關基金的AUM（資產管理規模）與市場的反彈步伐不一，反映有不少強積金成員開始把資金調配到與香港股票相關的基金。」



事實上，去年港股自2月份升至31183點高位後反覆下瀉，截至12月31日收報23397點，跌幅達14.1%。「這次股市波動其實並非完全來自企業盈利倒退或受到外圍經濟影響，更多是受政策刺激，所以在宏觀經濟未有太大變化的情況下，部分投資者或會視之為『撈底』時機。」然而，由於港股的前景存在不明朗因素，海通國際認同部分投資者可能會感到猶豫：「這視乎強積金成員的風險承受能力及對市場的認識。我們建議成員可了解更多個別市場或資產的調整因素，這將有助他們更好地進行部署。」



回報與波動成正比 選取基金宜三思



海通MPF退休金設有多元化的基金供成員選擇，幫助成員尋求更理想的回報。例如，上述提到的「海通環球分散基金（A類別）」，其回報表現在40多隻同類基金中排名第6，而其3年與5年期的年率化回報更是名列前茅。至於另一隻「海通香港特區基金（A類別）」，其1年、3年及5年期回報也是跑贏同類基金。」海通國際解釋，該公司的投資團隊除了具備豐富強積金管理的經驗，亦深諳投資市場的變化，故能助成員在可承受的波動範圍中追求回報 。



儘管相關基金過往的表現領先同儕，但海通國際提醒，股票資產在提供潛在高回報的同時，其波動性亦較其他資產或保守基金高：「成員應充分考慮基金的特性和表現是否切合個人需要。一般而言，年輕成員因有較長時間累積財富，故可考慮選擇較進取的股票基金，尋求更高的回報。」



（特約）