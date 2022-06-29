完善青年政策 須定長遠藍圖

2018年，前青年事務委員會發布《香港青年發展策略：公眾參與報告》，內容涵蓋多個政策範疇，為青年發展政策提出未來方向；然而4年多以來，國家進一步發展規劃，香港社會和國際環境變化迭起，青年面對的機遇和挑戰已有所不同，故有更新的需要。MWYO青年辦公室於去年10月進行研究，旨在探討年輕人對青年發展的看法，歸納出未來5至10年，以至更長遠、宏觀和貼近青年需要的建議，並於早前發表《香港青年發展藍圖》。

藍圖是制定青年發展政策的框架和執行機制，提供適當指引，以加強青年思想質素和全面發展能力。我們認為，一套全面和更新的藍圖，將能提供更清晰的願景和政策目標。青年是社會未來的棟樑，經歷近年的社會轉變，香港需要更完善的青年政策，寄望新一屆政府以及各持份者能夠參考報告，為制定長遠青年發展策略出謀獻策。

本研究共舉辦9場焦點小組訪談，邀請了61名來自不同群組的青年參加，當中包括20名本地高中學生（其中有14名在港出生的華人、4名少數族裔人士和兩名新來港人士）、19名大專學生、15名在職青年和7名創業青年，並將他們分組，就青年發展息息相關的議題進行討論，範疇包括身心健康、教育、工作、公民參與、居住及社會關係重建。

3大層面 建青年友善環境

面對新冠疫情的衝擊，世界變得不一樣，由網上學習到在家工作，青年的身心健康都備受關注。

要維持健康的身心發展，就要訂立長遠發展目標。要促進青年精神健康，歸根究底仍要從他們的壓力來源着手，塑造一個愉快正面的成長環境。青年生活大部分時間圍繞着校園、家庭和社區，故應先從這3大層面建立青年友善的環境。首先，在價值觀教育、生涯規劃，以及家長教育課程加強精神健康教育；其次，對於精神健康的問題，需促進公私營精神科服務分流；至於生理健康方面，可考慮普及社區運動，並增設和活用運動設施。

過去數年香港教育挑戰重重，例如疫情導致停課及教育科技發展緩慢，均令不少青年憂慮未來升學和就業發展。近年的教育科技發展緩慢，除了支援基層學生在硬件上的需要外，界定推動教育科技具體發展方向也很重要，並要透過深化跨界合作，持續提升教育科技資源質素和選擇。

一直以來，香港的教育都着重成績，以致學生背負着很大的學業壓力，故要考慮引入更多學術以外的學習成效評估方式；非華語學生、特殊教育需要學生和基層學生更面對不同的學習困難，是次受訪的少數族裔青年不約而同地反映，他們的中文程度較弱，對未來升學以至就業構成一大挑戰。

宜軟性手法 完善國民教育

其實，香港有不少非華語學生都面對同樣的問題，更對融入本地社會感到困難。我們認為，就「較弱勢社群」（包括少數族裔及有特殊教育需要的學生）的學習差異，政府應增加教學資源和加強教師培訓。

此外，在完善公民及國民教育大方向下，推動上除了現行方法以外，亦可以考慮從一些青年較容易接受的角度、甚至較軟性的手法着手。這除了要參考其他推動公民及國民教育已久的地方之經驗，亦要評估現時在本地學校推動的相關課程之成效。

要推動社會發展，除了改善教育外，青年公共事務參與亦是不可或缺的。年輕人充滿活力、創意和熱情，加上教育水平日漸提高，他們的想法和建議，有條件成為制定政策時的寶貴參考。綜合本研究的焦點小組意見及相關文獻，青年參與情況受政治環境和疫情影響產生變化，他們亦承認青年與政府的溝通不足，導致不信任的局面；同時，不論在體制內還是體制外，青年表示參與的渠道不足，即使有意參與地區事務，仍面臨不少困難。

在政府架構重組方案下，新一屆政府設立民政及青年事務局，以地區為本解決地區問題，並支持青年發展。我們建議，重組後的民政及青年事務局應具備清晰的職責與組成辦法，以改善現行負責青年事務架構的不足。

具體上，當局可考慮在民政及青年事務局的架構下，在18區各區（如以政治委任方式）增設「青年專員」一職，目的是吸納社會上更多年輕賢才，直接在地區層面作出貢獻。當局應確保「青年專員」的甄選準則透明開放，讓有興趣的年輕人了解需要具備甚麼條件，盡量吸納不同背景的有志之士；亦可考慮成立青年議會，代表地區向當局反映年輕人最關心或最需要支援的議題。

同時，我們建議完善「青年委員自薦計劃」，盡量開放予不同背景的青年參加。此外，政府可於社區推行參與式預算計劃，以加強青年對社區的歸屬感，以及拉近他們與體制的關係，在一些受青年歡迎的議題或項目上，揀選特定範圍或議題試行計劃。

研未來趨勢 提供灣區資訊

從求學階段過渡到職場，是開啟人生另一個階段，然而青年在轉變的過程當中，也有機會出現困惑、迷茫或遇上挫折。有部分青年選擇創業，可惜現時的支援有待改善，未能創造多元和靈活的事業發展途徑。

因此，MWYO建議制定「香港新興產業振興藍圖」，並研究未來工作趨勢，以掌握勞動市場未來動向；對於創業支援，可考慮設立青年創業服務網、創投配對平台，以及初創採購清單，提供創業的最新資訊和須知。

在大灣區內地城市工作是另一個近年的熱門選擇，可是資訊不足令不少青年卻步。為此，政府可以加強大灣區就業平台資訊和支援，促進人才循環和人文交流，更應積極評估青年大灣區就業相關計劃的成效。此外，政府應聯同學校、非政府組織及企業，提供多元的實習機會予不同學歷背景的青年，幫助他們累積經驗，做好就業的準備。

住屋問題一向都是香港不同年齡層最關心的議題之一，更加與青年發展息息相關，對年輕人的身心健康、人身安全、學習表現、事業發展、社會參與和歸屬感，以至由兒童過渡至成人的整個過程，均有深遠影響。藍圖了解青年在居住上遇到的挑戰，我們明白住屋問題並非青年獨有，但卻是眾多青年發展問題的癥結。不少青年都渴望擁有私人居住空間，他們明白置業並不是唯一辦法，原因是他們無力負擔現時的樓價。

試行租金津貼 助過渡置業

鑑於現時青年對公屋和居屋需求殷切，但在輪候及配額編制上年輕人往往處於弱勢，政府於短期內應檢視青年宿舍計劃，對有關非政府機構增加資助，研究青年宿舍租金改為與青年平均每月入息掛鈎的可能性，更可考慮提供資助，鼓勵私營發展商參與，並由相關政策局主導研究和覓地興建。

除了青年宿舍計劃，政府亦可研製「青年租金津貼試行計劃」，即時協助有需要的青年順利過渡到入住公屋、有能力租住更高質素的私樓或置業的階段。此外，當局亦可研究推出「共享業權及可負擔居所計劃」，協助更多青年登上置業階梯，確保社會有一定數量的可負擔置業選擇給予青年。

2019年，香港不幸經歷因反對《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》而引起的社會事件。截至2021年7月31日，共有10,265人因而被捕，其中逾8,000人為40歲以下青年、逾4,000人為學生。由於被捕人士眾多，倘若處理不善，將有礙他們重投社會，構成潛在的社會不穩定因素，長遠將不利政府管治和施政。

為了讓願意接受支援的被捕青年得到更廣泛及有效的援助，藍圖提出以下發展目標，包括協助因社會事件被捕青年重回社會生活，以及重建各界關係。我們建議可以從學習及就業支援開始，然後推廣到情緒及法律支援，最後再修復青年與家庭和社區的關係，讓他們重回社會生活。

通過這一份青年發展藍圖，我們寄望政府與社會各界能抱持一致願景，推動合作，把握國家發展帶來的機遇，努力實現不同範疇的青年發展目標，為青年享有快樂充實的人生，為香港再創輝煌的未來，奮鬥不懈。

▲ 過去數年香港教育挑戰重重，疫情停課等因素令不少青年憂慮升學就業。（資料圖片）