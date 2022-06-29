  • 29°C
香港時間 : 2022629日 (三) 02:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

The Mira酒店推邁阿密盛匯 主題布置及真沙灘酒吧

副刊版 2022/06/29

分享：

分享：

型格設計酒店The Mira Hong Kong，將於今夏化身繁華鬧市中的沙灘俱樂部，並於6月30日至8月28日期間，推出嶄新邁阿密沙灘盛匯。除了有滿載熱情沙灘氛圍的布置，戶外花園更變身真沙沙灘，亦有

...

欄名 : 本地遊

最新專欄文章 更多

西貢隱世小島黃茅洲 超清玻璃海浮潛賞魚群
2022/06/25
西貢隱世小島黃茅洲 超清玻璃海浮潛賞魚群
lululemon 香港「Be You Be Well」活動 於M+舉行身心放鬆體驗
2022/06/18
lululemon 香港「Be You Be Well」活動 於M+舉行身心放鬆體驗
大澳文物酒店客房換新裝 員工細訴10年難忘事
2022/06/18
大澳文物酒店客房換新裝 員工細訴10年難忘事
南豐紗廠可樂樽展覽 退役汽水盤打卡位 必搶限量紀念品
2022/06/15
南豐紗廠可樂樽展覽 退役汽水盤打卡位 必搶限量紀念品
東涌全新園林度假Resort 極罕豪華私人泳池房
2022/06/11
東涌全新園林度假Resort 極罕豪華私人泳池房
酒店 餐飲 酒吧 住宿 自助餐

上一篇文章

由越南嫁到大澳 過埠新娘變最受歡迎房務員

下一篇文章

中環優雅花都酒館NEZ
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？