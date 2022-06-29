The Mira酒店推邁阿密盛匯 主題布置及真沙灘酒吧 副刊版 2022/06/29 分享： 分享： 型格設計酒店The Mira Hong Kong，將於今夏化身繁華鬧市中的沙灘俱樂部，並於6月30日至8月28日期間，推出嶄新邁阿密沙灘盛匯。除了有滿載熱情沙灘氛圍的布置，戶外花園更變身真沙沙灘，亦有 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 西貢隱世小島黃茅洲 超清玻璃海浮潛賞魚群 2022/06/25 西貢隱世小島黃茅洲 超清玻璃海浮潛賞魚群 lululemon 香港「Be You Be Well」活動 於M+舉行身心放鬆體驗 2022/06/18 lululemon 香港「Be You Be Well」活動 於M+舉行身心放鬆體驗 大澳文物酒店客房換新裝 員工細訴10年難忘事 2022/06/18 大澳文物酒店客房換新裝 員工細訴10年難忘事 南豐紗廠可樂樽展覽 退役汽水盤打卡位 必搶限量紀念品 2022/06/15 南豐紗廠可樂樽展覽 退役汽水盤打卡位 必搶限量紀念品 東涌全新園林度假Resort 極罕豪華私人泳池房 2022/06/11 東涌全新園林度假Resort 極罕豪華私人泳池房 酒店 餐飲 酒吧 住宿 自助餐