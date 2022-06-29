The Mira酒店推邁阿密盛匯 主題布置及真沙灘酒吧

型格設計酒店The Mira Hong Kong，將於今夏化身繁華鬧市中的沙灘俱樂部，並於6月30日至8月28日期間，推出嶄新邁阿密沙灘盛匯。除了有滿載熱情沙灘氛圍的布置，戶外花園更變身真沙沙灘，亦有

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