喜來登酒店 X ALBION美容護膚品牌 推出「健膚之約下午茶」 副刊版 2022/06/29 分享： 分享： 香港喜來登酒店一直與不同的美容護膚品牌合作推出的下午茶廣受歡迎，今個夏日輪到和日本著名的ALBION聯手--「健膚之約下午茶」，以品牌王牌健康化粧水為靈感，匠心創作一系列精緻悅目的美點。 是次下午茶由酒 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 富豪香港酒店龍蝦海鮮自助餐 每天首20位網上訂座可享75折 2022/06/27 富豪香港酒店龍蝦海鮮自助餐 每天首20位網上訂座可享75折 city'super韓國美食節 嘗米芝蓮推介餐廳 醬油蟹料理 2022/06/25 city'super韓國美食節 嘗米芝蓮推介餐廳 醬油蟹料理 全球首間MOLESKINE期間限定店 個人化設計筆記簿封面 2022/06/25 全球首間MOLESKINE期間限定店 個人化設計筆記簿封面 全新寵物友善Cafe推介 由西環食到將澳軍澳 2022/06/23 全新寵物友善Cafe推介 由西環食到將澳軍澳 Vivienne Westwood Cafe全新夏日套餐 大學生可享優惠 2022/06/22 Vivienne Westwood Cafe全新夏日套餐 大學生可享優惠 日本 品牌 酒店 設計 尖沙咀 蛋 酒吧 蛋糕 美容 朱古力