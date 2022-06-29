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喜來登酒店 X ALBION美容護膚品牌 推出「健膚之約下午茶」

副刊版 2022/06/29

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香港喜來登酒店一直與不同的美容護膚品牌合作推出的下午茶廣受歡迎，今個夏日輪到和日本著名的ALBION聯手--「健膚之約下午茶」，以品牌王牌健康化粧水為靈感，匠心創作一系列精緻悅目的美點。

是次下午茶由酒

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欄名 : 新鮮熱辣

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