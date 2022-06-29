日前，久違了的張曼玉以特別嘉賓身份，驚喜現身置地廣場出席奢華品牌Gucci旗艦店開幕活動。翌日，娛樂新聞紛紛報道，她在活動化身打碟DJ，並真情流露地開心到邊打碟邊手舞足蹈。

我喜歡張曼玉，她很有個性，不造作不矯情，我們都見證她如何由完全不懂演戲到《旺角卡門》後開竅，然後蛻變成香港最出色的演員之一。她演戲的節奏非常好，有自己的風格，我很懷念有張曼玉主演電影的那時那地。

但這裏想要說的，不是張曼玉，而是Gucci可以成功邀請她出席這件事。張曼玉近年都在香港生活，但深居簡出，只醉心打碟和唱歌，在香港某工廠大廈有個studio供她做音樂。對上那次公開露面，已經是二○一九年以嘉賓身份現身內地真人騷《少年可期》，之後，她便絕迹所有公開活動。

這三年來，當然有不同場合邀請過她出席或參與，但都打動不到已經不需要靠keep住曝光率去維持名氣的她。因此，今次為Gucci想到邀請張曼玉打碟的人，抵讚。我相信，若只是邀請張曼玉像同場的明星那樣，只穿上品牌服飾讓記者拍拍照，未必能打動她應允出席。但想出邀約打碟這條蹺的人，事前必定做足功課，知道近年最令她醉心的，是打碟而非電影，所以拋出這個「以嘉賓身份在旗艦店打碟」這個主意，打動和excite到張曼玉的機會甚高。

這也是傳播學經常強調的target-oriented（目標定向）思維。舉一個自我中心又或事前無做功課「唔知碇」的失敗例子：有客戶服務人員走去pitch（游說營銷）個客，話這個計劃如何可令客戶公司有一個煥然一新、矚目非凡的突破，殊不知個客服愈不斷blah blah blah無停口，個客愈聽愈皺眉。何解？皆因這個客戶是低調穩陣派，正正就是不要甚麼突破和創新。游說別人前，連其喜好厭惡都不去摸清楚，注定失敗。